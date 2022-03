In Nyon sind am Freitag in den drei europäischen Klub-Wettbewerben die Viertelfinals ausgelost worden.

Bayern in CL gegen Villarreal – Frankfurt in EL gegen Barcelona

Legende: Da waren es nur noch acht Im Europacup geht es in die entscheidende Phase. Keystone

Gutes Los für Bayern München: Der deutsche Rekordmeister trifft im Viertelfinal der Champions League auf den FC Villarreal. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Das Hinspiel findet am 5./6. April in Spanien statt, das Rückspiel wird am 12./13. April in München ausgetragen.

Europa-League-Sieger Villarreal hatte sich im Achtelfinal gegen Juventus Turin durchgesetzt. Der Sieger des Viertelfinal-Duells bekommt es im Halbfinal mit dem FC Liverpool oder Benfica Lissabon zu tun.

Neben Villarreal – Bayern und Benfica – Liverpool wurden auch die Begegnungen Chelsea – Real Madrid sowie Manchester City – Atletico Madrid ausgelost. Die Sieger jener Viertelfinals treffen im Halbfinal aufeinander.

Die CL-Viertelfinals Chelsea Real Madrid Manchester City Atletico Madrid Villarreal Bayern München Benfica Liverpool

Europa League: Barcelona misst sich mit Frankfurt

Eineinhalb Stunden nach der CL-Auslosung wurden in Nyon auch die Viertelfinals in der Europa League bestimmt. Der FC Barcelona, der prominenteste Name im Wettbewerb, trifft auf Bundesliga-Klub Eintracht Frankfurt mit Djibril Sow. Atalanta Bergamo mit Remo Freuler misst sich mit RB Leipzig. Die Spieldaten sind der 7. und der 14. April.

Die EL-Viertelfinals RB Leipzig Atalanta Eintracht Frankfurt FC Barcelona West Ham United Olympique Lyon Braga Glasgow Rangers

Conference League: Basel-Bezwinger gegen PAOK

Zum Abschluss des «Draw-Days» in Nyon wurden die Viertelfinals in der Conference League ausgelost. Dabei kam es zu folgenden Begegnungen:

Die ConfL-Viertelfinals Bodo/Glimt AS Roma Feyenoord Rotterdam Slavia Prag Olympique Marseille PAOK Saloniki Leicester City PSV Eindhoven