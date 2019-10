Legende: Muss seine Rolle noch finden Antoine Griezmann. Reuters

Nach einem schier endlosen Transferpoker wechselte Antoine Griezmann Mitte Juli für 120 Millionen Euro von Atletico Madrid zu Barcelona. Doch so richtig eingeschlagen hat der Franzose bei den Katalanen noch nicht.

3 Tore in 8 Pflichtspielen sind zwar keine schlechte Ausbeute, doch Griezmann sagt selber: «Ich kann es noch besser.» Aber er sei dennoch zufrieden, denn er sei ja gerade erst angekommen.

Vieles ist neu für Griezmann

Der 28-Jährige muss sich bei den Katalanen an einen passintensiven Spielstil, eine neue Position und neue Teamkollegen gewöhnen. «Ich wusste, dass ich ein wenig Mühe haben und dass ich mich in jedem Spiel verbessern werde», so Griezmann.

Doch nicht nur dem Neuzugang läuft es in dieser Saison noch nicht wunschgemäss. Mit 2 Niederlagen und 1 Remis in 7 Spielen findet sich «Blaugrana» in der Primera Division lediglich auf Rang 4 wieder – ein ungewohntes Bild. In der Champions League mühte man sich zum Auftakt zu einem torlosen Unentschieden bei Dortmund.

Messi trainiert wieder mit

Superstar Lionel Messi, der wegen Verletzungen erst auf 3 Einsätze kam, wird schmerzlich vermisst. Doch Barcelona hofft: Der 32-jährige Argentinier und auch der seit Wochen angeschlagene Ousmane Dembélé machten am Montag einen Teil des Trainings mit der Gruppe mit.

Ob Messi im zweiten Champions-League-Gruppenspiel am Mittwoch gegen Inter Mailand bereits wieder mittun kann, ist ungewiss. Doch Barcelona würde im Camp Nou nur zu gerne auf den Weltfussballer zählen können, befindet sich der Gegner doch in Topform.

