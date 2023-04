Legende: Kann es nicht fassen David Neres nach dem 1:2 gegen Porto. imago images/Globallmagens/Mario Vasax

Seine Mannschaft werde am Dienstag für den Champions-League-Viertelfinal bereit sein, war sich Roger Schmidt sicher. «Es gehört zum Fussball, dass man manchmal Spiele verliert. Leider haben wir am Freitag eine wichtige Partie nicht gewinnen können», gab der Benfica-Trainer an der Pressekonferenz vor dem Auftritt in der «Königsklasse» zu Protokoll. Aber: «Wir werden auch Niederlagen nutzen, um uns weiterzuentwickeln.»

Doch was war passiert? In der heimischen Meisterschaft setzte es für die Lissaboner eine unerwartete 1:2-Heimniederlage gegen Porto ab. Es war erst das zweite Ligaspiel diese Saison, das die «Adler» nicht gewinnen konnten.

00:37 Video Schmidt: «Erwarten ein Team, das viele verschiedene Optionen hat» (engl.) Aus Sport-Clip vom 11.04.2023. abspielen. Laufzeit 37 Sekunden.

Dennoch scheint Panik beim Klub aus der Hauptstadt fehl am Platz zu sein. Einerseits hat man dank 23 Siegen aus 27 Ligaspielen weiterhin 7 und mehr Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz, andererseits hat man sich zum zweiten Mal in Folge für die Runde der letzten Acht in der Champions League qualifiziert. «Meine Mannschaft kann sich sehr schnell von Rückschlagen erholen», wusste Schmidt dann auch zu berichten.

Ausserdem zeigte sich auch Inter zuletzt nicht in absoluter Topform, in der Serie A gab es seit 4 Partien keinen Sieg mehr. Dennoch werde man das Duell nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn: «In der K.o.-Phase muss man einen Gegner auf seinem höchsten Niveau erwarten.» Eine Niederlage zum richtigen Zeitpunkt? Bei Benfica scheint man zumindest gewarnt zu sein.

