Juventus tanzt noch auf 3 Hochzeiten. Bleibt das auch nach dem Achtelfinal der Champions League gegen Villarreal so?

Legende: Auf ihm ruhen bei Juventus die grössten Hoffnungen Dusan Vlahovic. IMAGO / Nicolo Campo

Der Abgang von Cristiano Ronaldo ging an Juventus im vergangenen Sommer nicht spurlos vorbei. Trainer Massimiliano Allegri brauchte Zeit, um seiner Mannschaft wieder ein Spielsystem einzutrichtern, welches nicht nur auf einen Zielspieler ausgerichtet ist.

Der Saisonstart verlief für die «Alte Dame» entsprechend harzig. Nach dem ersten Saisondrittel in der Serie A belegte Juventus nur gerade Platz 8, auf die Spitze fehlten bereits 14 Punkte.

Turnaround geschafft

Doch die «Bianconeri» haben sich zurückgemeldet. In der Meisterschaft liegt man mittlerweile auf einem Champions-League-Rang, der Rückstand auf Leader Milan beträgt «nur» 7 Punkte. In der «Coppa» steht Juventus im Halbfinal und auch in der Champions League sind die Aussichten durchaus gut.

Nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei Villarreal steigen die Italiener als Favorit ins Rückspiel. Die Form bei Juventus stimmt, von den letzten 21 Pflichtspielen ging nur eines verloren. Führt die «Alte Dame» diese Serie am Mittwoch weiter, steht sie im Viertelfinal.

05:29 Video Archiv: Kein Sieger im Achtelfinal-Hinspiel Villarreal – Juventus Aus Champions League – Highlights vom 22.02.2022. abspielen