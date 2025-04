Bayern München und Inter Mailand sind zwei Schwergewichte im europäischen Fussball. Insofern erstaunt es, dass sich die Wege der beiden Teams in der Champions League erst 4 Mal gekreuzt haben. Das letzte Rencontre datiert aus dem Jahr 2022. In der Vorrunde, damals noch im alten Modus mit acht Vierergruppen, entschieden die Bayern beide Duelle mit 2:0 für sich.

Zwei Monate nach dem Rückspiel in München stand plötzlich Yann Sommer beim deutschen Rekordmeister zwischen den Pfosten. Der damalige Schweizer Nati-Goalie wurde im Winter-Transferfenster aus Mönchengladbach geholt, um den Langzeit-Verletzten Manuel Neuer zu ersetzen.

Turbulente Zeit mit Happy End

Sommer erinnert sich gerne an diese Zeit zurück, auch wenn es für ihn bei weitem kein einfaches Halbjahr an der Säbenerstrasse war. Zuweilen musste der 94-fache Schweizer Internationale viel Kritik, vor allem von aussen, einstecken. Was dem mittlerweile 36-Jährigen keiner mehr nehmen kann: Er gewann in der Saison 2022/23 mit den Bayern die Meisterschaft – wenn auch in extremis, nachdem Dortmund am letzten Spieltag alle Trümpfe durch ein 2:2 zuhause gegen Mainz noch aus der Hand gegeben hatte.

«Dieser Titel hat einen sehr hohen Stellenwert für mich. Es war mein erster Titel im Ausland. Und die Art und Weise, wie er zustande kam, war unglaublich. Es war hollywoodreif. Ich habe das sehr genossen», erinnert sich Sommer im Gespräch mit SRF Sport zurück.

So unbestritten wie man nur sein kann

Im Sommer 2023 endete die Zeit Sommers bei den Münchnern, Mailand rief. Die Wertschätzung, welche ihm bei den Bayern zu selten entgegengebracht wurde, spürte der Torwart bei Inter von Anfang an. Bei den «Nerazzurri» bekundete Sommer keinerlei Anfangsschwierigkeiten und entwickelte sich zur unangefochtenen Nummer 1.

Legende: Will mit Inter seinen ehemaligen Klub eliminieren Yann Sommer. Getty Images/sportinfoto/DeFodi Images

Gleich in der ersten Saison mit Inter bejubelte Sommer den «Scudetto». In der laufenden Spielzeit läuft es dem italienischen Meister bisher noch besser. Anfang April ist für Inter das Triple bestehend aus Meisterschaft, Coppa d'Italia und Champions League noch immer möglich.

Damit das auch weiterhin so bleibt, muss Sommer mit Inter in der Champions League seinen Ex-Klub ausschalten. Der Schweizer blickt dem Viertelfinal-Hinspiel gegen die Bayern mit ausschliesslich positiven Gefühlen entgegen: «Es ist ein absolutes Topspiel. Ich habe viel erlebt bei den Bayern und freue mich sehr, wieder in diesem Stadion zu spielen und die Jungs wiederzusehen.»

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Zusammenfassung der Partie Bayern - Inter sowie des anderen Viertelfinal-Hinspiels vom Dienstag, Arsenal - Real Madrid, sehen Sie ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights» auf SRF zwei.

Champions League