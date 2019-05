Jürgen Klopps Qualitäten als Trainer sind unbestritten. Doch auf ihm haftet das Stigma seiner schwarzen, schon 6 Pleiten umfassenden Endspiel-Bilanz.

2013: 1:2 mit Dortmund im CL-Final gegen Bayern München

1:2 mit Dortmund im gegen Bayern München 2014: 0:2 mit Dortmund im DFB-Pokalfinal gegen Bayern München

0:2 mit Dortmund im gegen Bayern München 2015: 1:3 mit Dortmund im DFB-Pokalfinal gegen Wolfsburg

1:3 mit Dortmund im gegen Wolfsburg 2016: 1:3 mit Liverpool im EL-Final gegen Sevilla

1:3 mit Liverpool im gegen Sevilla 2016: 2:4 n.P. mit Liverpool im Ligapokal-Final gegen ManCity

2:4 n.P. mit Liverpool im gegen ManCity 2018: 1:3 mit Liverpool im CL-Final gegen Real Madrid

Der 51-Jährige gibt unumwunden zu: «Verlorene Endspiele sind wie Medizin, die beschissen schmeckt.» Doch umgehend fügt er hinzu: «Gute Medizin muss schlecht schmecken, aber sie hilft.»

Gar nicht schlecht, dass wir 2018 den CL-Final verloren haben.

Klopp denkt sogar: «Aus heutiger Sicht ist es gar nicht schlecht, dass wir 2018 den CL-Final verloren haben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir sonst wieder im Final wären.» Er selbst hatte damals schon wenige Stunden nach Abpfiff in einem angeheiterten Duett mit Toten-Hosen-Sänger Campino vorwärts geblickt: «We’ll keep on being cool – and bring it back to Liverpool!»

Der erneute Final-Einzug bietet Klopp zudem die Chance, eine weitere seiner Ansagen wahr werden zu lassen. Beim Liverpooler Amtsantritt im Oktober 2015 hatte er erklärt: «Sollte ich in vier Jahren noch hier sitzen, haben wir ziemlich sicher einen Titel geholt.»

Klopp beim Amtsantritt 2015 , Link öffnet in einem neuen Fenster

Interessant aber auch, wie er damals seine Zukunft im Falle eines Scheiterns sah: «Dann hole ich meinen nächsten Titel wohl in der Schweiz.»

Sendebezug: Radio SRF 3, 27.05.2019, 09:40 Uhr