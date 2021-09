Bei Ole Gunnar Solskjaer sieht man sofort, dass die Vorfreude auf den Start der Champions League riesig ist. Mit leuchtenden Augen spricht er von diesem «fantastischen Turnier». Und der norwegische Trainer von Manchester United freut sich auch auf die Stimmung im Startspiel gegen die Young Boys im Wankdorf. «Ich weiss, wie leidenschaftlich die Fans hier in Bern sind. Sie sorgen für eine elektrisierende Stimmung.»

Es ist immer schwierig, hier gegen die Young Boys zu spielen.

Solskjaers Team geht am Dienstag zum Auftakt der «Königsklasse» als klarer Favorit ins Duell mit dem Schweizer Meister. Die bisher einzige Begegnung in Bern gewannen die «Red Devils» 2018 ebenfalls in der Champions League mit 3:0. «Ich erinnere mich sehr gut an dieses Spiel», blickt Torhüter David De Gea zurück. Trotz des klaren Resultates sei es damals aber nicht einfach gewesen. «Es ist immer schwierig, hier gegen die Young Boys zu spielen.»

01:55 Video De Gea: «Es wird ein sehr hartes Spiel» (englisch) Aus Sport-Clip vom 13.09.2021. abspielen

Solskjaer lobt Wagner

De Gea erwartet auch in der Neuauflage keine einfache Aufgabe für seine Mannschaft. Gleich sieht es sein Trainer. «Es wird ein hartes und schwieriges Spiel», erklärt Solskjaer, der grosse Stücke auf YB-Coach David Wagner hält. «Wir haben einmal gegen ihn gespielt, als er in Huddersfield Coach war. Seine Mannschaften haben immer viel Energie, viel Athletik, sind angriffslustig und gut organisiert.»

Gegen Zürich waren sie beeindruckend. Der Schwung und die Power, mit der sie vor allem in der 2. Halbzeit gespielt haben – wirklich sehr gut.

De Gea geht davon aus, dass die Young Boys am Dienstag «hoch pressen werden, so wie sie hier meistens spielen mit den Fans. Es ist ein gutes Team mit jungen Spielern, sie werden hungrig sein.» Solskjaer pflichtet seinem Torhüter bei: «Es ist ein Team, vor dem wir viel Respekt haben. Zuletzt gegen Zürich waren sie beeindruckend. Der Schwung und die Power, mit der sie vor allem in der 2. Halbzeit gespielt haben – wirklich sehr gut.»

So berichten wir über YB Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Champions-League-Auftakt von YB gegen Manchester United am Dienstag um 18:45 Uhr in unserem Liveticker und auf Radio SRF 3. Um 23:00 Uhr gibt's im Magazin «Champions League - Goool» alle Spiele und alle Tore des Fussballabends mit speziellem Fokus auf die Young Boys. Aus vertragsrechtlichen Gründen gibt es bei SRF erstmals keine Livespiele zu sehen.

De Gea schwärmt von Ronaldo

Alles andere als ein Sieg gegen den Schweizer Meister wäre für Solskjaer und De Gea aber sicherlich eine grosse Enttäuschung. Erst recht, weil Manchester United mit Rückkehrer Cristiano Ronaldo noch einmal stärker aufgestellt ist. Gleich in seinem 1. Spiel gelangen dem Portugiesen 2 Tore. «Dass er wieder bei uns ist, ist fantastisch. Er ist schon jetzt eine Klub-Legende», schwärmt De Gea.

01:49 Video Die Young Boys freuen sich auf Ronaldo Aus Sport-Clip vom 13.09.2021. abspielen