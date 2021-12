Legende: Straucheln verboten Wolfsburg mit den beiden Nati-Spielern Kevin Mbabu (Bild) und Renato Steffen ist zum Siegen verdammt. imago images

Bevor sich die Champions League in die Winterpause verabschiedet, werden am Dienstag und Mittwoch die letzten K.o.-Tickets vergeben. Die einen können dem letzten Gruppenspiel gelassen entgegen schauen, für andere geht es um alles. Am offensten ist die Ausgangslage in Gruppe G:

G: Lille (8), Salzburg (7), Sevilla (6) und Wolfsburg (5) haben noch Chancen aufs Weiterkommen. Klar ist: Wolfsburg muss gegen Lille gewinnen. Durch die bessere Bilanz in den Direktduellen wäre der VfL sicher weiter.

B: Hinter dem Ersten Liverpool (15) balgen sich mit Porto (5), Milan und Atletico (beide 4) um den verbleibenden Achtelfinal-Platz. Mit einem Sieg in den eigenen Händen haben es die Portugiesen, die Atletico empfangen.

Hinter dem Ersten (15) balgen sich mit (5), und (beide 4) um den verbleibenden Achtelfinal-Platz. Mit einem Sieg in den eigenen Händen haben es die Portugiesen, die Atletico empfangen. E: Die Bayern (15) stehen als Gruppensieger fest, Dynamo Kiew (1) als Letzter. Mit einem Sieg gegen die Münchner käme Barcelona (7) weiter, oder wenn Benfica (5) gegen Kiew nicht gewinnt.

Die (15) stehen als Gruppensieger fest, (1) als Letzter. Mit einem Sieg gegen die Münchner käme (7) weiter, oder wenn (5) gegen Kiew nicht gewinnt. F: Atalanta (6) und Villarreal (7) spielen im Direktduell um den freien Platz hinter Manchester United (10).

04:21 Video Archiv: Villarreal und Atalanta spielen Remis im 1. Duell Aus Sport-Clip vom 14.09.2021. abspielen