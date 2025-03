Legende: Hat derzeit viel zu jubeln Ardon Jashari. imago images/Jan De Meuleneir

Als letztes Team rutschten die Belgier noch in die K.o.-Phase der Champions League. Entgegen allen Erwartungen setzte sich das Team des Schweizers Ardon Jashari dann in der Qualifikation für die Achtelfinals gegen Atalanta Bergamo durch.

Nach Startschwierigkeiten zum Publikumsliebling

Einen grossen Anteil daran hat Jashari. Nach harzigem Start mit wenig Einsatzzeit hat sich der Zuger Mittelfeldspieler einen Stammplatz erkämpft. Mit seinen fussballerischen Qualitäten ist der 22-Jährige indes zum Publikumsliebling avanciert. Im Januar verlängerte der Klub den Vertrag mit ihm vorzeitig bis 2029, sein Marktwert wird auf 11 Millionen Euro geschätzt.

Kein zweites Benfica

Nun möchte Jashari mit seinen Teamkollegen in der Champions League weiter für Aufsehen sorgen. Will heissen: Erstmals in die Top-8 Europas vorstossen. 2023 scheiterte Brügge in den Achtelfinals deutlich an Benfica Lissabon (0:2, 1:5). Diesmal soll es einen Schritt weiter gehen. Am Dienstag (18.45 Uhr) steht zuhause das Achtelfinal-Hinspiel gegen Aston Villa an.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung des Achtelfinal-Hinspiels zwischen Brügge und Aston Villa sowie der weiteren drei Partien am Dienstag gibt es ab 23:00 Uhr auf SRF zwei im Magazin «Champions League – Highlights».

Champions League