Thomas Grönnemark arbeitet als Einwurftrainer für Liverpool – und dessen nächsten Gegner in der Champions League.

Legende: Wohin mit dem Ball? Liverpools Andy Robertson beim Einwurf. imago images

Thomas Grönnemark war mit seiner Familie im Auto unterwegs, als sein Smartphone klingelte. Eine englische Nummer erschien auf dem Display – Grönnemark ging zunächst nicht ran. Beim Abhören der Mailbox traf ihn dann fast der Schlag. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wollte den Dänen treffen.

Seit Sommer 2018 arbeitet der 44-Jährige auf Honorarbasis als Einwurftrainer für die «Reds» – und leistet seinen kleinen Beitrag zu den grossen Erfolgen des englischen Meisters. «Klopp will keine weiten Einwürfe, sondern sie sollen schnell und klug sein», sagte Grönnemark zuletzt dem kicker.

Lob von Klopp

Bei der Idee, einen Spezialisten anzuheuern, wurden Klopp und Co. beim FC Midtjylland inspiriert, Liverpools nächstem Gegner in der Champions League. «Wir haben den Einfluss von Thomas gesehen, als wir Midtjylland analysiert haben», so Klopp. «Er ist ein super Typ, hat uns viel geholfen.»

Midtjylland ist im europäischen Klubfussball auch ein Vorreiter in der Nutzung statistischer Datenanalyse. Dennoch: Die Stärkeverhältnisse am Dienstag sind klar.