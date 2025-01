In der «Königsklasse» ist vor dem letzten Spieltag noch vieles offen. Heikel ist die Ausgangslage für die Spitzenteams Paris St-Germain und Manchester City.

ManCity und PSG in der Champions League unter Druck

Legende: Stehen womöglich beide bald (wieder) im Regen Erling Haaland (ManCity) und Marquinhos (PSG). Imago/Crystal Pix

In den letzten Jahren haben immer 16 Mannschaften die K.o.-Phase der Champions League bestritten. Mit der Erweiterung und Formatänderung in dieser Saison sind es sogar 24 Mannschaften, die nach der Ligaphase im Wettbewerb verbleiben.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Sehen Sie die Zusammenfassungen der wichtigsten Partien der letzten Runde in der Champions-League-Ligaphase am Mittwoch ab 23 Uhr auf SRF zwei. Die Partie zwischen YB und Roter Stern Belgrad können Sie ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei verfolgen.

Dennoch ist das Weiterkommen für die Topklubs Manchester City und Paris St-Germain vor der Schlussrunde, in der 18 Spiele zeitgleich ausgetragen werden, alles andere als sicher. Das war so nicht zu erwarten.

ManCity-Premiere nach 13 Jahren?

City liegt sogar ausserhalb der Plätze, die das Weiterkommen garantieren, und braucht im letzten Heimspiel gegen Brügge einen Sieg. Die Belgier liegen derzeit drei Punkte vor den Engländern, sind aber noch nicht sicher qualifiziert.

Im Duell der Schweizer Nationalspieler Manuel Akanji (Manchester) und Ardon Jashari (Brügge) geht es also um viel. Sollte City, der Champions-League-Sieger von 2023, die K.o.-Phase verpassen, wäre dies das erste Mal seit 13 Jahren.

Pakt-Gefahr bei Stuttart – PSG

Etwas besser, aber gleichwohl nicht ungefährlich, ist die Lage für PSG. Die Franzosen liegen auf Platz 22 und könnten bei einer Niederlage im Auswärtsspiel gegen Stuttgart noch ins Zittern geraten. Allerdings droht in diesem Spiel ein Pakt, denn bei einem Unentschieden wären PSG sicher in der K.o.-Phase und Stuttgart zu 99 Prozent.

Das Team mit den Schweizern Fabian Rieder und Leonidas Stergiou könnte in diesem Fall nur ausscheiden, wenn Dinamo Zagreb mit mindestens sieben Toren Differenz gegen Milan gewinnt.

Neben Manchester und Zagreb hofft auch Schachtar Donezk, in der letzten Runde noch den Sprung unter die Top 24 zu schaffen. Für die neun Teams dahinter, darunter YB, ist bereits klar, dass die europäische Saison am Mittwochabend zu Ende geht.

Arsenal und Inter mit sehr guten Karten

Nach der Ligaphase geht es für 16 Teams mit der Zusatzrunde weiter. Am 11. und 12. Februar finden die acht Hinspiele der Playoffs statt, am 18. und 19. Februar die Rückspiele. Die besten acht Mannschaften der Gruppenphase haben an diesen Spieltagen spielfrei und können sich auf die Achtelfinals im März freuen.

Zu diesen Teams gehören bisher nur Liverpool, das alle sieben Spiele gewonnen hat, und Barcelona. Auch Arsenal und Inter Mailand dürften kaum noch aus den Top 8 zu verdrängen sein. Dahinter bleibt es umkämpft.

