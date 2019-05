Legende: Grosse Enttäuschung Lange Gesichter bei den Barcelona-Spielern nach dem Out gegen die Roma im Vorjahr. imago images

Die Wettquoten für das Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen Liverpool und Barcelona sprechen eine klare Sprache: Die Quote dafür, dass die Engländer nach dem 0:3 im Hinspiel noch den Final erreichen, liegt bei den gängigen Wettanbietern zwischen 1:10 und 1:17. Wer auf ein Weiterkommen der Katalanen setzt, erhält gerade noch das 1,025- bis 1,05-fache des Einsatzes.

Manch kühner Wetter wird das Risiko wohl doch eingehen und sein Geld auf Liverpool setzen. Dies im Wissen, dass es in der Vorsaison in der «Königsklasse» schon einmal eine ähnliche Ausgangslage mit dem FC Barcelona in der Hauptrolle gegeben hat.

Die Sensation vom 10. April 2018

Mit Schrecken dürften sich Lionel Messi und Co. an den 10. April 2018 erinnern. Im Stadio Olimpico setzte es für die Spanier gegen die AS Roma eine Schmach ab, wie sie der Traditionsklub kaum je erlebt hatte. Mit einem 4:1-Polster war Barcelona zum Viertelfinal-Rückspiel in die italienische Hauptstadt gereist. Der Einzug in die Halbfinals schien reine Formsache.

Doch die komfortable Ausgangslage hatte eher lähmende Wirkung auf den grossen Favoriten. Die Römer nutzten die schwache Leistung der Gäste eiskalt aus. Edin Dzeko (6.) und Daniele De Rossi per Penalty (58.) stellten auf 2:0. In der 82. Minute machte Kostas Manolas mit seinem Kopfballtreffer die grosse Sensation perfekt.

Liverpools verpasste Chancen

Barcelona wird also vor dem Gastspiel vom Dienstag in Liverpool gewarnt sein und das Spiel trotz dem klaren Hinspiel-Sieg nicht auf die leichte Schulter nehmen. Einen entscheidenden Unterschied gibt es ohnehin im Vergleich zum Debakel gegen die Roma. Die Italiener zogen letztlich wegen dem erzielten Auswärtstor in die nächste Runde ein. Diesen kapitalen Treffer hatte Liverpool vor Wochenfrist trotz zahlreicher Chancen nicht zustande gebracht.

