In Salzburg treffen am Mittwoch zwei Teams aufeinander, denen der Zugang zur Champions League chronisch verwehrt blieb. Roter Stern scheiterte in 6 Anläufen in der Qualifikation. Wenig im Vergleich mit den Gastgebern: Salzburg packte die Chance 14 Mal nicht – war aber immerhin 1994/95 mit dabei.

Probleme werden sie uns nicht bereiten.

Nach dem 0:0 im Hinspiel unkte Salzburg-Keeper Cican Stankovic: «Roter Stern war schwach und hat wenig gezeigt.» Belgrads Captain Vujadin Savic gab zu: «Salzburgs spezifischer Stil ist für uns ungewohnt.» Um anzufügen: «Probleme werden sie uns nicht bereiten, das war schon im Hinspiel so.»

Uns ist klar, dass viele nicht nur wegen dem Fussball kommen.

Fast scheint es also, als sei in dieser Affiche abseits des Spielfelds mehr Pfeffer drin als auf dem Rasen. Dazu passt, dass in Salzburg 9000 serbische Fans erwartet werden. «Uns ist klar, dass viele nicht nur wegen dem Fussball kommen werden, doch wir sind vorbereitet», sagt Salzburgs Polizeichef Franz Ruf.

Es bleibt zu hoffen, dass der Mittwochabend letztlich sportliche Schlagzeilen schreibt. Denn klar ist: Für einen der Klubs endet eine jahrzentelange Durststrecke.