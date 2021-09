YB muss am Mittwoch in der Champions League auswärts gegen Atalanta Bergamo ohne Christian Fassnacht auskommen.

Legende: Verpasst das 2. Gruppenspiel Christian Fassnacht. Freshfocus

Für Christian Fassnacht kommt das Champions-League-Spiel von YB gegen Atalanta am Mittwoch zu früh. Der Mittelfeldspieler hat sich noch nicht vollständig von seiner Kopfverletzung erholt und trat die Reise nach Bergamo nicht an.

Fassnacht hatte sich am Samstag gegen St. Gallen (2:1) bei einem Zusammenprall eine Platzwunde am Kopf zugezogen und musste früh ausgewechselt werden. Mittlerweile geht es ihm zwar besser, ein Einsatz ist aber noch nicht möglich.

Auch Innenverteidiger Zesiger fehlt

Fassnacht, der beim sensationellen 2:1-Auftaktsieg gegen Manchester United zum «Man of the Match» gewählt wurde, ist nicht der einzige Abwesende, den YB zu beklagen hat. Nebst den seit längerer Zeit verletzten Fabian Lustenberger und Jean-Pierre Nsame ist auch Innenverteidiger Cédric Zesiger nicht an Bord.