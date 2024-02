Legende: Würde nur zu gerne spielen Der einstige PSV- und heutige Dortmund-Stürmer Donyell Malen, zuletzt angeschlagen. imago images/Noah Wedel

Zugegeben: Topfavorit auf den Sieg in der diesjährigen Champions League ist Borussia Dortmund nicht gerade. Trotzdem sind die Chancen auf einen Titel in dieser Saison in der «Königsklasse» noch am aussichtsreichsten.

In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Leader Leverkusen bereits 17 Punkte.

Der nächste Schritt zu einem Top-Ergebnis in der Champions League ist machbar: Im Achtelfinal trifft der BVB auf den niederländischen Traditionsklub PSV Eindhoven. «Unser klares Ziel ist es, zum ersten Mal seit 2020/21 wieder in den Viertelfinal einzuziehen», sagt Sportdirektor Sebastian Kehl.

Sendehinweis Box aufklappen Box zuklappen Zusammenfassungen der CL-Partien vom Dienstag sehen Sie ab 23:00 Uhr in «Champions League Highlights» auf SRF zwei.

Im Schongang wird es allerdings nicht gehen. Eindhoven legt in der heimischen Eredivisie eine unglaubliche Saison hin. In 22 Spielen hat der 24-fache Meister noch nie verloren und 62 von 66 möglichen Punkten geholt. In der CL-Gruppenphase zogen die von Captain Luuk de Jong angeführten Niederländer hinter Arsenal, aber vor Lens und Sevilla in die Achtelfinals ein.

Bosz' kurzes Engagement beim BVB

Pikant: Coach bei PSV ist Peter Bosz, der 2017 während eines halben Jahres Dortmund trainierte, ehe er nach einer Sieglos-Serie entlassen wurde. Unter anderem gab es das legendäre 4:4 gegen Schalke nach 4:0-Führung.

Zurückblicken auf die Zeit vor über 6 Jahren mag Bosz nicht. «Das ist lange her. Es sind ja auch nicht mehr viele Profis von damals da.» Bosz freut sich aber, Julian Brandt wiederzusehen. «Den kenne ich aus Leverkusen. Das ist ein richtig guter Spieler» – nur um gleich nachzuschieben: «Ich hoffe, er spielt gegen uns nicht.»

01:27 Video Bosz: «Hoffentlich schafft es Leverkusen» Aus Sport-Clip vom 19.02.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Spielt Malen gegen seinen Ex-Klub?

Donyell Malen ist den umgekehrten Weg als sein Trainer gegangen: Der niederländische Flügelstürmer wechselte 2021 von Eindhoven zu Dortmund. «Es ist besonders für mich», so der 25-Jährige. «Es fühlt sich wie eine Heimkehr an.» In der Bundesliga hat Malen schon neunmal getroffen, sein letztes Champions-League-Tor datiert allerdings von Dezember 2021.

Ob er am Dienstag spielt, ist jedoch ungewiss. Malen litt zuletzt unter Knieproblemen. Gegen Wolfsburg am Samstag stand er im Kader, wurde aber geschont. Verzichten muss Dortmund-Coach Edin Terzic sicher auf Karim Adeyemi (muskuläre Probleme) und Sébastien Haller (Sprunggelenksverletzung).

03:07 Video Vor 22 Jahren: Dortmund schlägt den PSV in der Champions League Aus Sport-Clip vom 20.02.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 7 Sekunden.