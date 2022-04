Legende: Haben grossen Respekt voreinander Unai Emery und Jürgen Klopp. IMAGO / Eibner

Ausserhalb von Spanien ist Unai Emery als Trainer gescheitert. Seine grossen Erfolge mit Sevilla brachten dem Basken Engagements bei PSG und Arsenal ein. Doch weder in Frankreich noch in England konnte Emery die Erwartungen erfüllen. Oft hört man, das Hauptproblem sei die Sprachbarriere gewesen.

Bei spanischen Teams aber kommen seine Anweisungen bei den Spielern an. Dies war erst bei Valencia der Fall, dann bei Sevilla und nun auch bei Villarreal. Gleich in seinem ersten Jahr beim «Gelben U-Boot» durfte Emery seinen insgesamt 4. Europa-League-Titel bejubeln. Und in der laufenden Spielzeit hat er mit dem Halbfinal-Einzug in der Champions League noch einen draufgesetzt.

Von den bisher 5 Trainer-Duellen gegen Jürgen Klopp hat Emery nur eines gewonnen – es war jedoch ein bedeutendes. Im Mai 2016 bezwang Emerys Sevilla Klopps Liverpool im Basler St. Jakob-Park im EL-Final eher überraschend mit 3:1. Sollte Emery mit Villarreal Liverpool in der CL ausschalten, wäre das nicht nur eine Überraschung, sondern eine Sensation.

