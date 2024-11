Der amtierende Europa-League-Sieger und kommende YB-Gegner in der Champions League überzeugt mit Konstanz und Angriff.

Legende: Hatten diese Saison schon viel Grund zum Jubeln Die Spieler von Atalanta Bergamo. Keystone/EPA/RONALD WITTEK

Hört ein Fussballfan «Nerazzurri», dürfte dieser in den meisten Fällen an Inter Mailand denken. Es gibt aber auch die anderen, die «kleinen Nerazzurri». Sie stammen aus dem etwa 50 Kilometer nordöstlich von Mailand gelegenen Bergamo und vertreten den Klub Atalanta Bergamasca Calcio.

In der letzten Saison feierte Atalanta seinen bisher grössten Erfolg. In der Europa League setzte sich das Team gegen Sporting Lissabon, Liverpool und Marseille durch. Beim 3:0 im Final in Dublin fügten die Italiener dem deutschen Meister Leverkusen die einzige Saisonniederlage zu.

02:59 Video Archiv: Atalanta entzaubert Leverkusen und holt EL-Titel Aus Sport-Clip vom 22.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Bei Inter Versager, bei Atalanta Erfolgsbringer

Für Atalanta war es nach dem Cupsieg 1963 erst der 2. Titelgewinn der Klubgeschichte. Dieser hatte sich jedoch abgezeichnet. In der Meisterschaft war das Team in den letzten 7 Saisons 5 Mal in den Top 5 und nie schlechter als auf Platz 8 klassiert.

Die Erfolgsserie hat viel mit Trainer Gian Piero Gasperini zu tun, der seit 2016 an der Seitenlinie der Bergamasken steht. Ausgerechnet er, der 2011 bei den grossen «Nerazzurri» krachend gescheitert war. 5 Spiele durfte Gasperini bei Inter Mailand nur coachen, ehe er 46 Tage nach dem 1. Pflichtspiel schon wieder freigestellt wurde.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine ausführliche Zusammenfassung der Partie YB – Atalanta sowie alle Tore der restlichen Dienstagspartien gibt es in der Sendung «Champions League – Highlights» um 23:00 Uhr auf SRF zwei.

Angriffsfussball als Markenzeichen

Gasperini lässt seine Mannschaft seit jeher in einem offensiv ausgerichteten 3-4-3 spielen, lässt aggressive Manndeckung über das gesamte Feld praktizieren. Der konstante Erfolg gibt ihm recht. Der Angriffsfussball des 66-Jährigen ist effektiv und spektakulär. Auch in dieser Saison stellt Atalanta mit 34 Toren die bisher beste Offensive der Serie A, liegt auf Tabellenplatz 2.

Umgekehrt hat die Mannschaft den Ruf, defensiv nicht immer sattelfest zu sein, was sich auch in 16 Gegentoren widerspiegelt. In der Champions League ist Atalanta nach vier Runden und vor dem Duell mit den Young Boys am Dienstag allerdings noch ohne Gegentor.

04:41 Video Archiv: Cleveres Atalanta entführt alle 3 Punkte aus Stuttgart Aus Sport-Clip vom 06.11.2024. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 41 Sekunden.

Neues Selbstverständnis in Bergamo

Die «kleinen Nerazzurri» sind mit ihren Erfolgen schrittweise aus dem Schatten der italienischen Vorzeigevereine getreten. Das neue Selbstverständnis in Bergamo strahlt auch auf die Spieler aus. So überraschte es nicht, als im August mit Mateo Retegui (mit 12 Toren aktuell Topskorer in der Serie A) einer der begehrtesten Stürmer der Serie A nach Bergamo wechselte. Es ist das Resultat der kontinuierlichen Entwicklung hin zu einem Topklub.