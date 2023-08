YB trifft in der Champions League auf ManCity, Leipzig und Roter Stern. Trainer Raphael Wicky, Stürmer Cedric Itten und Verteidiger Loris Benito schätzen ein.

So etwas wie eine einfache Gruppe gibt es in der Champions League ohnehin nicht. Schon gar nicht, wenn man wie die Young Boys aus Topf 4 gezogen wird. Dementsprechend hat der Schweizer Meister hohe Hürden erwischt. Manchester City, RB Leipzig und Roter Stern Belgrad heissen die Gegner in der Gruppe G. Trotz des Aussenseiter-Status – vor allem im Vergleich mit ManCity und Leipzig – hat YB Grosses vor, wie Trainer Raphael Wicky, Stürmer Cedric Itten und Verteidiger Loris Benito erklären. Das Trio nimmt zudem die Konkurrenz unter die Lupe.

Wicky: «Man nimmt, was kommt. Aber es ist eine harte Gruppe. Die Ziele müssen ambitioniert, aber auch realistisch sein. Wir wissen, dass wir krasser Aussenseiter sind. Wenn es soweit ist, muss ich der Mannschaft die Ambitionen vermitteln, doch jetzt herrscht erstmals Vorfreude.»

Einen schwereren Gegner aus Topf 1 hätte YB nicht erhalten können. Mit Manchester City stellt sich der amtierende Titelverteidiger der Champions League den Bernern entgegen. Das Duell mit den «Skyblues» ist eine Premiere für die Young Boys. Es kommt also einerseits zum Aufeinandertreffen mit Stürmerstar Erling Haaland, andererseits auch mit Nati-Verteidiger Manuel Akanji. Dieser konnte übrigens mit Basel in 4 Direktduellen nur einen Sieg feiern.

Wicky: «Das beste Team mit dem meiner Meinung nach besten Trainer der Welt. Akanjis Weg und sein heutiges Niveau überraschen mich nicht. Ich sagte ihm damals, dass er mich an meinen ehemaligen Mitspieler Vincent Kompany erinnert.»

«Das beste Team mit dem meiner Meinung nach besten Trainer der Welt. Akanjis Weg und sein heutiges Niveau überraschen mich nicht. Ich sagte ihm damals, dass er mich an meinen ehemaligen Mitspieler Vincent Kompany erinnert.» Itten: «Aktuell die beste Mannschaft. Haaland liefert wirklich immer, trifft in jedem Spiel. Akanji hat einen unglaublichen Weg hinter sich. Er hat alle Titel gewonnen, besser kann es nicht sein.»

«Aktuell die beste Mannschaft. Haaland liefert wirklich immer, trifft in jedem Spiel. Akanji hat einen unglaublichen Weg hinter sich. Er hat alle Titel gewonnen, besser kann es nicht sein.» Benito: «Ich habe unserem Videoanalysten gesagt, ich brauche unbedingt die Videos von Haaland. Für Akanji kann man nur Superlative verwenden. Er wechselte sozusagen für ein Sackgeld zu ManCity – ein unglaublicher Move für sie.»

Aus Pool 2 blieb der mögliche Hammer aus – zumindest nominell. Statt beispielsweise Real Madrid heisst der Kontrahent RB Leipzig. Der Klub aus Ostdeutschland belegte letzte Saison Rang 3 in der Bundesliga, schaffte es aber 2020 immerhin in den Halbfinal der Champions League. Auch gegen die Sachsen kommt YB zum ersten Direktduell.

Wicky: «Sie haben eine klare Idee, eine klare DNA. Sie beherrschen das Umschaltspiel sehr gut.»

«Sie haben eine klare Idee, eine klare DNA. Sie beherrschen das Umschaltspiel sehr gut.» Itten: «Auch sehr offensiv, schnelle Spieler mit vielen Bällen in die Tiefe.»

«Auch sehr offensiv, schnelle Spieler mit vielen Bällen in die Tiefe.» Benito: «Für den Fussballromantiker ist Leipzig nicht die grosse Liebe, das verstehe ich. Handkehrum ist es ein Business und das funktioniert.»

Roter Stern Belgrad kennt man in Bern hingegen, wenngleich die Erinnerungen an «Crvena zvezda» eher schmerzhafter Natur sind. Im August 2019 blieb man nach einem 2:2 zuhause und einem 1:1 im Rajko Mitic Stadion wegen der damals noch gebräuchlichen Auswärtstorregel in den CL-Playoffs hängen. Captain ist übrigens der Ex-Basler Aleksandar Dragovic. Es darf fest mit heissblütigen Auswärtsfans im Wankdorf gerechnet werden.

Wicky: «Wir rechnen auswärts mit einem Hexenkessel. Es ist anders als in den Stadien in der Schweiz oder in der Bundesliga.»

«Wir rechnen auswärts mit einem Hexenkessel. Es ist anders als in den Stadien in der Schweiz oder in der Bundesliga.» Benito: «Wir haben da noch eine Rechnung offen, dort wird die Hölle los sein. Es wird ein Duell auf Augenhöhe sein.»

Die Gruppen der Champions League 2023/24

Gruppe A Bayern München, Manchester United, Kopenhagen, Galatasaray Gruppe B Sevilla, Arsenal, Eindhoven, Lens Gruppe C Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin Gruppe D Benfica, Inter, Salzburg, Real Sociedad Gruppe E Feyenoord, Atletico, Lazio, Celtic Gruppe F PSG, Dortmund, AC Milan, Newcastle Gruppe G Manchester City, Leipzig, Roter Stern, YB Gruppe H FC Barcelona, Porto, Schachtar, Antwerpen