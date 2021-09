Wir erinnern uns: In der Saison 2018/19 waren die Young Boys zum bislang einzigen Mal in der Gruppenphase der Champions League vertreten. Manchester United, Juventus und Valencia formten das illustre Gegner-Trio, mit 4 Punkten aus 6 Spielen verpassten die Berner die K.o.-Phase.

Beste Erinnerungen an diese CL-Kampagne hat der damalige Goalie und heutige SRF-Experte Marco Wölfli. Zwar stand er nur zweimal auf dem Platz, allerdings genau in den richtigen Momenten: Beim achtbaren 1:1 gegen Valencia und beim sensationellen 2:1-Sieg gegen Juventus (jeweils zu Hause). Wölfli bleibt so wohl für alle Zeiten ungeschlagen in der «Königsklasse».

«Dieses Gefühl, wenn du auf den Platz läufst, mit der Hymne und allem – das werde ich nie vergessen», schwärmt Wölfli noch heute. Sein absolutes Highlight überrascht nicht: «Der Sieg gegen Juve in der Champions League – und Ronaldo macht kein Tor – da ist man stolz, ein Teil von etwas Historischem zu sein.»

Rezept: Keine Angst zeigen

Heuer darf YB erneut Anlauf nehmen im prestigeträchtigsten Wettbewerb des Klubfussballs. Neben je einem italienischen und spanischen Team (Atalanta und Villarreal) trifft der Schweizer Meister auch ausgerechnet wieder auf Manchester United.

In der Kampagne 2018/19 gab es für YB gegen die «Red Devils» nichts zu holen (0:3 und 0:1). Hatte man zuviel Respekt? «Ja, vielleicht schon», sagt der 39-Jährige. Damit es diesmal besser wird, dürfe man «nicht ängstlich ins Spiel gehen», so Wölfli.

«Ich hoffe auch, dass Manchester die Young Boys etwas unterschätzen wird.» Zudem könne der Kunstrasen im heimischen Wankdorf auch immer ein Argument für die Berner sein.

Am Dienstagabend (18:45 Uhr) gilt es bereits ernst: Die Engländer gastieren in Bern. Auch wenn sich die Young Boys zuletzt vor allem in der Defensive nicht immer sattelfest präsentierten, traut Wölfli ihnen einen (kleinen) Exploit zu. «Ich tippe auf ein 1:1-Unentschieden.»

