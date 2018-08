YB legte in den CL-Playoffs los wie die Feuerwehr. «Wir haben die Vorgaben des Trainers perfekt umgesetzt», befand Kevin Mbabu und präzisierte, «er hatte dazu aufgerufen, konsequent Druck auszuüben, nach vorne zu spielen und viele positive Aktionen zu kreieren.»

Prompt brachte ein Geniestreich des brillant aufgelegten Aussenläufers Mbabu nach nur 100 Sekunden die 1:0-Führung. Doch danach harzte es beim Schweizer Meister in zweierlei Hinsicht:

Die Gelb-Schwarzen sündigten in der Offensive zu sehr und verpassten es mehrfach nachzulegen.

In der 2. Halbzeit gerieten die Platzherren gegen einen nun taktisch umformierten und solideren Gegner kurzzeitig aus dem Tritt.

Cleverer spielen und effizienter sein!

«Erst ab der 60. Minute waren wir wieder voll bei der Sache und haben alles nach vorne geworfen. Doch leider sind wir nicht mehr belohnt worden», klagte Abwehrspieler Gregory Wüthrich. Der 23-Jährige trauerte vor allem jenem Aussetzer nach, der kurz vor der Pause «eiskalt bestraft wurde» und zum Gegentor geführt hatte.

Mit mehr Köpfchen und Durchsetzungsvermögen im Abschluss

Mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag in Kroatien vor einer bestimmt brodelnden Kulisse gibt sich YB-Trainer Gerardo Seoane zuversichtlich. «Wir haben heute Argumente geliefert für ein positives Resultat», meinte der Jung-Coach nach seinem ersten internationalen Spiel an der Seitenlinie.

«Der Gegner hat gelitten unter unseren stehenden Bällen. Zudem haben wir genügend schnelle Spieler, um auswärts zu kontern», so Seoane. Zusammenfassend gibt er für das 2. Duell im Kampf um den Vorstoss in die CL-Gruppenphase folgende Parole heraus: «Cleverer spielen und effizienter sein!»

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 22.08.2018 20:45 Uhr