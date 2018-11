Auf die Berner Young Boys wartet am Dienstag mit dem Champions-League-Auftritt im Old Trafford ein absolutes Highlight. Und am Sonntag folgt der Schlager gegen den FCB (15:45 Uhr, SRF zwei). Für YB-Sportchef Christoph Spycher sind die Spiele in Manchester und Basel mit viel Vorfreude und Anspannung verbunden.

SRF Sport: Haben Sie mit der Europacup-Saison schon abgeschlossen?

Christoph Spycher: Nein, die Champions League ist ein riesiges Abenteuer für uns. Natürlich präsentiert sich die Punkteausbeute nicht so wie erhofft. Aber leistungsmässig sind wir mit Ausnahme des Juventus-Spiels zufrieden. Die beiden kommenden Partien betrachten wir als Finalspiele.

Die Champions-League-Träume scheinen ausgeträumt, blickt man auf die Tabelle. Und für ein Überwintern in der Europa League braucht es zwei Siege gegen ManUnited und Juventus. Wie realistisch ist das?

Wenn wir das wollen, müssen wir sicherlich Grenzen verschieben. Und der Gegner darf keinen guten Tag haben.

Grundsätzlich macht ein Transfer im Sommer für den Spieler immer mehr Sinn, da er mehr Zeit hat, ins Team reinzukommen.

Wie gross ist die Vorfreude auf das Old Trafford?

Davon träumt man als Spieler. Es ist ein geschichtsträchtiges Stadion, in welchem man sehr gerne antritt.

Geht man mal davon aus, dass YB nicht europäisch überwintert: Steigt damit die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Spieler den Klub in der nächsten Transferperiode verlassen?

Es ist möglich, dass wir im Winter den einen oder anderen Abgang haben werden. Es muss aber auch nicht sein. Wir sind happy, wenn das Team bis nächsten Sommer zusammenbleibt. Mutationen wären aber auch nicht tragisch. Wichtig ist, dass wir darauf vorbereitet sind und dass die Transfers zum richtigen Zeitpunkt erfolgen.

Kevin Mbabu dürfte ein Kandidat sein. Sein Vertrag läuft im Sommer 2020 aus. Macht ein Transfer aus Ihrer Sicht als Sportchef im Winter mehr Sinn als Ende Saison?

Das kann man nicht kategorisch sagen. In erster Linie zählt das Angebot. Um welchen Klub handelt es sich? Welche Perspektiven kann er Kevin Mbabu bieten? Grundsätzlich macht ein Transfer im Sommer für den Spieler immer mehr Sinn, da er mehr Zeit hat, ins Team reinzukommen. Wenn man im Winter wechselt und nach einer Woche schon auf Knopfdruck funktionieren muss, ist das nicht einfach. Es kann aber auch sein, dass sich im Winter eine tolle Chance bietet, die sich im Sommer nicht mehr ergeben würde.

Legende: Startete mit YB durch Nationalspieler Kevin Mbabu. Keystone

Den Vertrag mit ihm zu verlängern, ist keine Option?

Das ist auch eine Option. Aber für uns ist klar, dass Mbabu aufgrund seiner Qualität früher oder später in einer Topliga spielen wird. Das sieht auch er so. Für ihn ist es deshalb wichtig, Geduld zu haben, um auf die richtige Lösung zu warten.

Spiele in Basel sind nie entspannt.

Ist am Ende der Hinrunde bezüglich Kaderplanung entscheidend, wie gross der Abstand auf Verfolger Basel ist?

Wir müssen sicherlich eine Rückrunde spielen wie letzte Saison. Es kann aber sein, dass wir nicht die Kaderbreite benötigen wie jetzt, sollten wir nach der Winterpause nicht mehr europäisch spielen.

Steigen Sie mit 16 Punkten Vorsprung auf Basel am Sonntag entspannt in den Spitzenkampf?

Spiele in Basel sind nie entspannt. Das sind immer grosse Spiele, die Anspannung wird also vorhanden sein.

