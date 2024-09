Am Dienstag starten die Young Boys in die Champions League. Mit Aston Villa ist ein starker Gegner zu Gast im Wankdorf.

Für die Young Boys startet am Dienstag das Abenteuer in der neu formierten Champions League. Im ersten Spiel der Ligaphase empfängt der Schweizer Meister Aston Villa im Wankdorf. In den Reihen der Berner brennt man auf den Auftakt in der «Königsklasse». «Die Vorfreude ist riesig. Wir haben uns das mit den Spielen gegen Galatasaray Istanbul verdient. Jetzt versuchen wir, jedes Spiel zu geniessen», sagte Filip Ugrinic.

Das ist noch einmal ein anderes Tempo

Mit Aston Villa kommt eine schwierige Aufgabe auf die Berner zu. Nach Platz 4 in der letzten Premier-League-Saison ist die Mannschaft aus Birmingham mit 3 Siegen in 4 Spielen auch stark in die neue Spielzeit gestartet. Ugrinic weiss um die Stärken des Gegners: «Sie sind spielerisch sehr stark, das ist noch einmal ein anderes Tempo.»

01:58 Video Ugrinic: «Wir müssen unsere Chancen effizient nutzen» Aus Sport-Clip vom 16.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 58 Sekunden.

Rahmens Lob für den Gegner

Auch YB-Trainer Patrick Rahmen kennt die Qualitäten des Teams von Trainer Unai Emery: «Sie sind spielstark, sehr gut im Ballbesitz und verfügen über viel individuelle Qualität, funktionieren aber auch als Team sehr gut. Auch gegen den Ball sind sie stark, lassen nicht viele Räume zu, sind sehr schnell im Umschalten. Wir werden nicht mehr die Räume vorfinden im Umschaltspiel wie gegen Galatasaray.»

Zuhause wollen wir natürlich etwas zeigen und wir rechnen uns auch etwas aus.

Bei Aston Villa ist der Respekt vor den Young Boys ebenfalls gross. Rahmen ist sich sicher, dass die Engländer die Partie sehr ernst nehmen und gut in die Kampagne starten wollen. «Aber für uns ist es ein Heimspiel. Zuhause wollen wir natürlich etwas zeigen und wir rechnen uns auch etwas aus.»

03:02 Video Rahmen: «Sie verfügen über viel individuelle Qualität» Aus Sport-Clip vom 16.09.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 2 Sekunden.

Zuversicht nimmt Rahmen vor allem aus den Qualifikationsspielen gegen Galatasaray Istanbul. Auch dort war YB Aussenseiter, hat die Hürde letztlich dennoch genommen. «Wir müssen sicher auch ein bisschen über uns hinauswachsen. Aber das ist absolut möglich. Das hat man vor allem in Istanbul gesehen. Da haben wir das sehr abgeklärt gemacht und sind verdient weitergekommen.»

Ugrinic gefällt zudem die Aussenseiterrolle nicht schlecht. YB werde in der Champions League wohl in jedem Spiel der Underdog sein. «Dass uns das liegt, haben wir gegen Istanbul gezeigt.» Entscheidend werde sein, wie effizient die Mannschaft gegen Aston Villa auftreten wird. «Es ist wichtig, dass wir unsere Chancen nutzen und dass wir bereit sind zu leiden.»