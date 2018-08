Der Einzug in die Champions League lässt die YB-Fans träumen. Grosse Namen könnten im Stade de Suisse zu bestaunen sein.

Am Donnerstag werden in Monaco die Gruppen für die diesjährige Champions-League-Kampagne ausgelost. Ab 18 Uhr sind Sie in der SRF Sport App und auf www.srf.ch/sport live dabei.

Wer darf es denn für YB sein? Stellen Sie sich Ihre Wunsch-Gruppe zusammen und schreiben Sie sie in die Kommentarspalte.

Topf 1 Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern München, Juventus Turin, Manchester City, Paris Saint-Germain, Lokomotive Moskau

Topf 2 Dortmund, Porto, Manchester United, Schachtar Donezk, Napoli, Tottenham, Roma. Noch unbekannt: Liverpool oder Sieger Benfica Lissabon vs. PAOK Thessaloniki



Topf 3 Schalke, Lyon, Monaco, ZSKA Moskau, Ajax Amsterdam



Topf 3 oder 4 Valencia, Viktoria Pilsen. Sieger BATE Borisow vs. Eindhoven. Sieger Roter Stern Belgrad vs. Salzburg

Topf 4 Hoffenheim, Inter Mailand, Galatasaray Istanbul, Brügge, Young Boys, AEK Athen.

An diesen Daten wird die «Königsklasse» ihre Gruppenspiele austragen: