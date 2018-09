YB tritt erstmals in der Champions League an. Den Rahmen bilden 2 Heimspiele gegen ganz grosse Gegner. Die Übersicht.

Auf YB warten in der Champions League delikate Aufgaben.

Die Tatsache, dass YB endlich den Sprung in die Champions League geschafft hat, ist ja schon Grund genug für Euphorie. Die Gegner in der Gruppe H lassen jedoch jeden Anhänger der Young Boys mit der Zunge schnalzen.

Besonderes «Zückerli»: Am Anfang und am Ende der Gruppenphase gastieren in Bern zwei Kontrahenten mit allerbestem Renommee im europäischen Spitzenfussball:

Gleich zum Auftakt am Mittwoch, 19. September, kommt José Mourinhos Manchester United ins Stade de Suisse. YB bekommt es mit Superstars wie Paul Pogba, Romelu Luka oder Alexis Sanchez zu tun.

ins Stade de Suisse. YB bekommt es mit Superstars wie Paul Pogba, Romelu Luka oder Alexis Sanchez zu tun. Abgeschlossen wird die Gruppenphase am 12. Dezember. Gast in der Schweizer Hauptstadt ist dann Juventus Turin. Der italienische Serienmeister hat als besonderes Highlight Neuzugang Cristiano Ronaldo im Gepäck.

Der Spielplan von YB 1. Spieltag Mi, 19.9. 21:00 YB - Manchester United 2. Spieltag Di, 2.10. 18:55 Juventus Turin - YB 3. Spieltag Di, 23.10. 18:55 YB - Valencia 4. Spieltag Mi, 7.11. 18:55 Valencia - YB

5. Spieltag Di, 27.11. 21:00 Manchester United - YB 6. Spieltag Mi, 12.12. 21:00 YB - Juventus Turin



YB total bei SRF

Sämtliche Mittwochsspiele können Sie live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Die Partien am Dienstag zeigen wir in voller Länge re-live nach Mitternacht, direkt nach der neuen Sendung «Champions League - Goool».