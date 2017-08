Young Boys mit Selbstvertrauen – und Ravet?

Am Dienstag empfangen die Young Boys im Hinspiel der CL-Playoffs ZSKA Moskau im Stade de Suisse. Im Aufgebot ist auch der abwanderungswillige Yoric Ravet.

Spielt er oder spielt er nicht? Yoric Ravet, der mit einem Transfer in die Bundesliga zu Freiburg liebäugelt, stand zuletzt im Super-League-Spiel gegen Thun (0:4) und im Cup-Duell gegen Breitenrain (3:0) nicht im YB-Aufgebot.

Hütter: «Ravet wird Teil des Aufgebots sein»

Im ersten der zwei wichtigsten Partien des Jahres am Dienstag gegen ZSKA Moskau ist dies anders. Der formstarke Franzose gehört zum Kader der Berner. Ob er auch zum Einsatz kommt, ist eine andere Frage. Denn Coach Adi Hütter sagte am Montag lediglich: «Er wird im 18-Mann-Aufgebot stehen.»

Angesichts der Wichtigkeit der Begegnung und der Klasse Ravets dürfte der Mittelfeldspieler zur Startelf gehören.

« Wir werden versuchen, nach den Sternen zu greifen. » Adi Hütter

YB-Trainer

Für Hütter sind die Gäste aus Moskau der Favorit. ZSKA sei taktisch hervorragend geschult und habe tolle Einzelspieler. Namentlich streicht der Österreicher Goalie Igor Akinfejew, die routinierten Beresutski-Zwillingsbrüder, den Schweden Pontus Wernbloom und Alan Dsagojew hervor.

Zudem sagt Hütter:

«Wir werden versuchen, nach den Sternen zu greifen.»

«Wir müssen in den zwei Spielen zeigen, dass wir besser sind als vor einem Jahr (als man gegen Gladbach mit dem Gesamtskore von 1:9 unterlag; die Red.).»

«Wir brauchen zwei absolute Topspiele.»

In Sachen CL-Routine ist ZSKA Moskau den Bernern weit voraus. Im YB-Kader verfügt einzig Loris Benito über ein wenig Erfahrung in der «Königsklasse.». Am 9. Dezember 2014 durfte der Verteidiger für Benfica Lissabon beim 0:0 gegen Leverkusen über 90 Minuten ran.

« Wir werden das packen. » Loris Benito

YB-Verteidiger

Das sagt der 25-Jährige vor dem Match gegen Moskau:

«Die Champions League ist auf Klub-Ebene etwas vom Grössten, was man erleben kann. Ich habe meinen Teamkollegen nur Positives darüber erzählt.»

«Mit der ganzen Stadt Bern und den Fans im Stadion im Rücken werden wir das packen.»

Das sagt Benito zur Ausgangslage 2:15 min, vom 14.8.2017

