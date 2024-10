Zum 11. Mal trifft YB in der Champions oder Europa League auf einen italienischen Gegner. Die Bilanz lässt sich vor allem zuhause sehen.

Am Mittwoch bestreitet YB sein drittes Spiel in der laufenden Champions-League-Kampagne. Nach den klaren Niederlagen gegen Aston Villa (0:3) und Barcelona (0:5) wollen die Berner gegen Inter Mailand endlich die ersten Punkte einfahren.

Seit 2012 stand YB auf der europäischen Bühne nicht weniger als 10 Mal einem Gegner aus der Serie A gegenüber. Die Bilanz ist mit vier Siegen, einem Unentschieden und fünf Niederlagen zwar negativ, dennoch wussten die Young Boys gegen die italienischen Kontrahenten durchaus zu überzeugen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie zwischen YB und Inter Mailand am Mittwoch ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei. Sämtliche Zusammenfassungen der anderen Partien gibt es ab 23:00 Uhr in der Sendung «Champions League – Highlights».

Sternstunde gegen Juventus

Den grössten Erfolg feierten die Young Boys in der Gruppenphase der Champions League 2018/19. Bei der erstmaligen Teilnahme in der «Königsklasse» feierten die Berner ihren einzigen Sieg ausgerechnet gegen das grosse Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo.

War YB im Hinspiel noch chancenlos, setzte Guillaume Hoarau im heimischen Wankdorf zum grossen Schaulaufen an. Der Stürmer traf gegen den italienischen Serienmeister doppelt und legte so die Grundlage zum 2:1-Sieg. Sportlich war der Triumph indes ohne Wert. Schon vor dem Spiel hatte YB als Gruppenletzter festgestanden.

03:56 Video Archiv: YB schlägt Juventus Turin Aus Sport-Clip vom 12.12.2018. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 56 Sekunden.

Dreifacher Bobadilla

Auch Napoli reiste 2014 ohne Punkte aus der Bundesstadt ab. Das Team um den damaligen Nati-Captain Gökhan Inler unterlag den Bernern mit 0:2. Schon damals ebnete Hoarau mit einem Tor den Weg zum Sieg. Zwei Wochen später blieb YB auswärts gegen denselben Gegner allerdings chancenlos.

2012 war ein gewisser Raul Bobadilla umjubelter Matchwinner. In der Europa-League-Gruppenphase schoss der heutige Aarau-Angreifer Udinese zuhause mit drei Toren im Alleingang ab. Auch das Auswärtsspiel gestaltete YB mit 3:2 erfolgreich.

03:59 Video Archiv: Bobadilla schiesst Udinese ab Aus Sport-Clip vom 25.10.2012. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 59 Sekunden.

Spektakel gegen Atalanta

In unschöner Erinnerung bleibt hingegen das Duell mit der AS Roma vor vier Jahren in der Europa League. Vor trister Kulisse – Zuschauer waren wegen der Corona-Pandemie keine zugelassen – verlor YB sowohl zuhause als auch auswärts, obwohl Jean-Pierre Nsame beide Male den Führungstreffer erzielt hatte.

Das letzte Aufeinandertreffen mit einem italienischen Gegner liegt drei Jahre zurück. Gegen Atalanta Bergamo drehte YB einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung. Doch nur wenige Minuten nach dem Traumtor von Silvan Hefti gelang den Gästen aus der Lombardei noch der Ausgleich.