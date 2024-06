Per E-Mail teilen

Legende: Gratuliert Toni Kroos zu dessen 6. Champions-League-Titel Marco Reus, nach dem verlorenen CL-Final mit Borussia Dortmund. imago images/Ulmer/Teamphoto

Es war alles angerichtet für eine dieser Geschichten, die nur der Fussball schreibt. Marco Reus, eine der grössten BVB-Legenden der jüngeren Klubgeschichte, hatte wenige Wochen vor dem Champions-League-Final gegen Real Madrid seinen Abschied von seinem Heimatklub angekündigt – nach 12 Jahren.

In diesen 12 Jahren stand Reus 428 Mal für Borussia Dortmund auf dem Platz, erzielte dabei 170 Tore und bereitete weitere 131 vor. Hervorragende Zahlen, die bei weniger Verletzungspech vielleicht noch besser hätten sein können. Der Final der «Königsklasse» war sein 429. und letztes Spiel im Trikot der Borussia. Reus' Krönung – sie blieb aus, wie schon so oft in seiner Karriere.

2 Titel in 12 Jahren

Der 35-Jährige war 2012 zum amtierenden Doublesieger BVB, für den er bereits in der Jugend gespielt hatte, zurückgekehrt. In seiner ersten Saison erreichte er gleich den Champions-League-Final, verlor diesen aber gegen den späteren Triple-Sieger Bayern München. In der Liga resultierte Rang 2 für Dortmund, Reus' erste von 6 Vizemeisterschaften. 2019 und 2023 hatte er bereits eine Hand an der Schale, feiern durften aber wieder die Bayern.

Zwei grosse Titel fanden den Weg in Reus' bescheidenes Palmarès, es sind zwei DFB-Pokalsiege. 2017 hatte er den ersten gewonnen, nach zuvor 3 verlorenen Finals in Serie. 2021 folgte der zweite Titel.

In London schloss sich am Samstag für Reus ein unrühmlicher Kreis, der für ihn als der «Unvollendete» im deutschen Fussball steht. In seiner ersten und letzten BVB-Saison stand er im Wembley auf der Verliererseite.

Ein Titel fehlt Kroos noch

Auf der Sonnenseite befand sich nach beiden Finals ein anderer Deutscher: Toni Kroos. In seinem letzten Spiel als Klubfussballer stand Kroos wie so oft auf der Gewinnerseite. Allein bei Real holte er 23 Titel, weltweit hat kein anderer den Henkelpott (6 Mal) häufiger gewonnen. 2013 war er mit Bayern Triple-Sieger geworden und gewann damit zum ersten Mal die Champions League.

2014 wurde Kroos mit Deutschland in Brasilien Weltmeister (Reus hatte die WM verletzungsbedingt verpasst.) Kroos wechselte später im Sommer von Bayern zu Real Madrid und setzte zu seiner eindrücklichen Titelsammlung an. Im Verlauf seiner Karriere hat der Mittelfeldstratege alle Titel gewonnen, die es zu gewinnen gibt. Alle? Nein, nicht ganz, der Europameistertitel fehlt ihm noch in seinem Palmarès.

Die EM im eigenen Land wird Kroos letztes Turnier als Profifussballer. Er, der erst im Frühling wieder für die Nationalmannschaft reaktiviert worden war, könnte dort seiner Karriere endgültig die Krone aufsetzen.