Lugano unterliegt Besiktas Istanbul zum Abschluss der Conference-League-Gruppenphase im Letzigrund mit 0:2.

Nach der 4. Pleite in Serie schliessen die Tessiner die Gruppe auf dem 4. und letzten Platz ab.

Servette kassiert zum Abschluss der Europa-League-Kampagne eine 0:4-Klatsche gegen Slavia Prag.

Der sportliche Wert der Kehrauspartie zwischen Lugano und Besiktas Istanbul war bescheiden. Ein europäisches Überwintern war für beide Teams schon vor dem Spiel ausgeschlossen, einzig der wertlose 3. Rang stand auf dem Spiel. Dennoch kochten im Letzigrund in der Schlussphase die Emotionen hoch. In der 90. Minute gerieten Luganos Renato Steffen und Alexander Oxlade-Chamberlain aneinander, beide wurden darauf vom Schiedsrichter vom Platz gestellt.

Die Partie war zu diesem Zeitpunkt entschieden. Wenige Minuten vor der Rudelbildung hatte Emrecan Terzi das 2:0 für den Gast erzielt. Eine Wende wie im «Hinspiel» gelang Lugano nicht. Aufgrund der schlechteren Bilanz in den Direktbegegnungen musste das Team von Trainer Mattia Croci-Torti den Gast in der Tabelle noch an sich vorbeiziehen lassen.

Hajrizis Orientierungsschwierigkeiten

Die Tessiner hatten den besseren Start in die Partie erwischt und kamen dem Führungstreffer in der ersten Halbzeit zweimal nahe. Erst versuchte sich Allan Arigoni mit einem Kopfball (29.), dann entschied sich Albian Hajdari für einen Schlenzer (33.). Beide Lugano-Akteure fanden ihren Meister in Besiktas-Goalie Ersin Destanoglu.

Weit weniger meisterlich stellte sich die Lugano-Abwehr kurz darauf an. Kreshnik Hajrizi konnte zwar den ersten Versuch von Cenk Tosun parieren, verlor danach aber kurzzeitig die Orientierung. Der Besiktas-Captain behielt den Überblick und netzte mit dem zweiten Versuch zum 1:0 für die Gäste ein. Eine Reaktion der Gastgeber blieb aus. Nach der Pause kam Lugano vor allem dank Torhüter Amir Saipi lange um einen zweiten Gegentreffer herum.

Brügge holt Gruppensieg

Den Gruppensieg sicherte sich Brügge mit einem 3:1 über Bodö/Glimt. Die Norweger sind im Frühjahr ein möglicher Gegner von Servette in den Sechzehntelfinals der Conference League.

So geht's weiter

Luganos Europa-Abenteuer ist vorbei, in der Liga wartet vor der Winterpause noch die Reise nach Genf auf dem Programm. Das formstarke Servette empfängt Lugano am Sonntag um 16:30 Uhr.