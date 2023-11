0:2 in der Conference League

Legende: Motzt am Boden liegend Brügges Tajon Buchanan. Keystone/AP/Frederic Sierakwoski

Lugano verliert sein 4. Gruppenspiel in der Conference League bei Brügge mit 0:2.

Das 1:0 von Igor Thiago fällt nach einem umstrittenen Penaltyentscheid.

Im anderen Spiel der Gruppe D bezwingt Bodö/Glimt auswärts Besiktas mit 1:2.

Tajon Buchanan drang mit Tempo in den Strafraum ein – und landete fast noch schneller auf dem belgischen Rasen. Luganos Mohamed Mahmoud hatte den kanadischen Brügge-Flügel angerempelt. Schiedsrichter Tamas Bognar zeigte sofort auf den Punkt. Die Berührung war zwar nur leicht, aufgrund der Geschwindigkeit aber wohl trotzdem mitentscheidend bei Buchanans Fall.

Auf jeden Fall war es ein streng gepfiffener Penalty. Das interessierte Igor Thiago nicht: Der Brasilianer versenkte souverän, beendete damit seine persönliche Torflaute und brachte Brügge in der 62. Minute 1:0 in Führung.

«Eigentor» der Lugano-Mauer

Noch dicker kam es für die Gäste aus dem Tessin in der 85. Minute: Mit Ferran Jutgla lag wieder ein Brügge-Spieler im Strafraum am Boden, erneut gab es Elfmeter. Jhon Espinozas Arm hatte wohl einen Tick zu lange auf Jutglas Schulter verharrt, dennoch war auch dieser Entscheid hart. Immerhin zeigte der Gefoulte gleich selber Mitleid und zirkelte den Ball neben das Tor.

Lugano konnte trotz 8-minütiger Nachspielzeit nicht mehr reagieren – im Gegenteil: In den Schlusssekunden wurde ein Freistoss von Brügge-Captain Hans Vanaken von der Gäste-Mauer unhaltbar ins Tor zum 2:0 abgelenkt. Damit verloren die Tessiner auch das 2. Duell gegen die Belgier. In der Tabelle verbleiben sie auf Platz 3 und müssen nun um das europäische Überwintern bangen.

Bislimi mit Pech – Saipi gefordert

Gegen die favorisierten Gastgeber mit dem 5-mal höheren Marktwert hielt sich Lugano lange souverän. Auch aufgrund von diversen Offensiv-Absenzen ging nach vorne aber zu wenig. Uran Bislimi hatte nach 72 Minuten die wohl beste Chance: Sein Abschluss aus nächster Nähe wurde aber von mehreren belgischen Beinen ins Aus gelenkt.

Ganz hinten musste Luganos Goalie Amir Saipi mehrmals gegen den auffälligen Philip Zinckernagel retten und hatte bei einem Pfostenschuss von Jutgla (82.) Glück.

So geht es weiter

Am frühen Abend hatte sich Bodö/Glimt im 2. Spiel der Gruppe D bei Besiktas mit 2:1 durchgesetzt. Matchwinner war Doppeltorschütze Faris Moumbagna.

Bereits am Sonntag steht für Lugano wieder Super-League-Alltag an: Die Tessiner empfangen zuhause den FCZ. In der Conference League treffen die Luganesi noch auswärts auf Bodö/Glimt (30.11.) und spielen zuhause gegen Besiktas (14.12.).