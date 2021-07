Servette verliert das Hinspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League in Molde mit 0:3.

2 der 3 Treffer erzielen die Norweger nach Eckbällen.

Mit dem FC Basel stand am Donnerstagabend noch ein weiterer Schweizer Vertreter in der Conference League im Einsatz. Der FCB setzte sich gegen Partizani Tirana mit 3:0 durch.

Viel fehlte nicht und das Spiel zwischen Molde FK und Servette hätte kurz vor der Pause eine andere Richtung genommen. Doch statt dem 1:2-Anschlusstreffer traf Genfs Grejohn Kyei in der 45. Minute nur die Latte. Alleine vor Moldes Torhüter Andreas Linde vergab der Franzose die beste Chance für die Schweizer.

So sah sich die Mannschaft von Trainer Alain Geiger im Hinspiel der 2. Quali-Runde der Conference League nach der 1. Halbzeit einem 2-Tore-Rückstand gegenüber. Beide Tore des Leaders der norwegischen Meisterschaft – in Norwegen wird im Sommer durchgespielt – waren nach Eckbällen gefallen:

7. Minute: Obwohl die Genfer besser in die Partie gestartet sind, geht das Heimteam in Führung. Die Ecke kommt auf den weiten Pfosten, wird noch einmal in die Mitte gebracht, wo Ola Brynhildsen per Kopf zum 1:0 trifft.

32. Minute: Wieder werden die Genfer nach einem Eckball erwischt. Ohi Omoijuanfo kann der Hereingabe problemlos zum 2:0 einköpfeln.

Kurz darauf mussten die Genfer, die erst am Sonntag in die neue Super-League-Saison starten, noch einen weiteren Rückschlag verkraften. Nach einem heftigen Zusammenprall mit einem Norweger war die Partie für Anthony Sauthier zu Ende.

Deutliche Hypothek

Nach dem Seitenwechsel blieb die erhoffte Reaktion der Romands aus. Molde sorgte spätestens mit dem 3:0 in der 59. Minute durch Magnus Wolff Eikrem, der nach einem missglückten Befreiungsversuch einnetzte, für die Entscheidung.

Das deutliche Ergebnis gibt den Spielverlauf und die Kräfteverhältnisse unter den beiden Mannschaften nicht unbedingt wieder. Servette zeigte phasenweise ein gutes Spiel, ohne dies in Zählbares umzumünzen. So geht der Super-League-Vertreter mit einer deutlichen Hypothek ins Rückspiel, das in einer Woche in Genf stattfindet.