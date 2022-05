Mourinhos Final-Magie hält an – Roma gewinnt Conference League

Die AS Roma ist erster Conference-League-Sieger der Geschichte. Die Italiener schlagen im Final in Tirana Feyenoord Rotterdam 1:0.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Nicolo Zaniolo in der 32. Minute.

Für die Römer ist es der erste Titel in einem europäischen Klub-Wettbewerb.

In der albanischen Hauptstadt Tirana hat sich die AS Roma endlich den ersten europäischen Titel geholt. Nach Final-Niederlagen 1984 (Europapokal der Landesmeister) und 1991 (Uefa Cup) war den Italienern das Glück in der neu geschaffenen Conference League hold.

Legende: Jubeltraube Die Roma-Spieler feiern ihren Torschützen Nicolo Zaniolo (ganz rechts) Keystone/Antonio Calanni

Zaniolos Treffer entscheidend

Nicolo Zaniolo sicherte seinen Farben gegen Feyenoord Rotterdam den Pokal. Er traf in der 32. Minute nach einem Stellungsfehler von Gernot Trauner. Der Feyenoord-Verteidiger hatte kurz nach der Pause weiteres Pech, als er beinahe ein Eigentor von Gianluca Mancini provozierte. Der Ball landete aber am Pfosten. Einen Schuss von Tyrell Malacia lenkte Roma-Goalie Rui Patricio kurz darauf ans Lattenkreuz.

Roma-Trainer José Mourinho ist in grossen europäischen Finals weiter ungeschlagen. Er gewann bereits die Champions League (2x), die Europa League und den Uefa Cup.