Servette steht nach einem 1:0-Sieg bei Ludogorets Rasgrad im Achtelfinal der Conference League.

Den goldenen Treffer erzielt Timothé Cognat in der 6. Minute.

Die Achtelfinals finden am 7. und 14. März statt.

Was Servette im Hinspiel trotz spielerischer Überlegenheit über 90 Minuten nicht hatte gelingen wollen, schaffte es im Rückspiel in Rasgrad schon nach etwas mehr als fünf Zeigerumdrehungen. Timothé Cognat profitierte von einem Fehlpass Claude Goncalves' auf der rechten Seite, lief ungehindert in den Strafraum und erwischte Ludogorets-Torhüter Sergio Padt zwischen den Beinen.

00:43 Video Dieses Tor bringt Servette eine Runde weiter Aus Sport-Clip vom 22.02.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Das erste Gegentor vor heimischem Publikum in dieser Europacup-Saison diente den Bulgaren als Weckruf. Sie rissen in der Folge das Spieldiktat an sich und hatten viel Ballbesitz. Allerdings brachten sie in der ersten Halbzeit gegen beherzt verteidigende und kompakt stehende Genfer nur einen Torschuss zustande. Die Mannschaft von René Weiler lag zur Pause also auf Achtelfinal-Kurs.

Rasgrad verzweifelt an Frick

Ludogorets kam besser aus der Kabine, die Schlinge zog sich immer enger zu. Oftmals brannte es nach dem Seitenwechsel lichterloh im Genfer Strafraum:

49. Minute: Einen wuchtigen Kopfball des Schweizer Stürmers Kwadwo Duah nach einem Eckball kann Jérémy Frick in extremis parieren, wie auch den Fallrückzieher von Noah Sundberg kurz darauf.

Einen wuchtigen Kopfball des Schweizer Stürmers Kwadwo Duah nach einem Eckball kann Jérémy Frick in extremis parieren, wie auch den Fallrückzieher von Noah Sundberg kurz darauf. 52. Minute: Caio Vidal köpfelt den Ball gefährlich aufs Tor. Frick kann wieder retten. Er lenkt das Spielgerät über die Latte.

Caio Vidal köpfelt den Ball gefährlich aufs Tor. Frick kann wieder retten. Er lenkt das Spielgerät über die Latte. 70. Minute: Ein langer Befreiungsschlag avanciert zur Vorlage für Vidal. Der Brasilianer kann über links in den Strafraum ziehen und abschliessen. Frick macht aber auch diese Chance mit einem schnellen Reflex zunichte.

Ein langer Befreiungsschlag avanciert zur Vorlage für Vidal. Der Brasilianer kann über links in den Strafraum ziehen und abschliessen. Frick macht aber auch diese Chance mit einem schnellen Reflex zunichte. 73. Minute: Auch die dritte Runde des Duells Vidal vs. Frick geht an den Schweizer Goalie. Nach einem Solo Vidals pariert Frick dessen Flachschuss aus kurzer Distanz.

Zu diesem Zeitpunkt hätten die Hausherren das 1:1 mehr als verdient gehabt. Doch das wiederholte Verzweifeln an Frick schien in der Schlussphase an der bulgarischen Moral zu nagen. Servette konnte das Geschehen in der letzten Viertelstunde immer mehr kontrollieren. Zwar setzten die «Grenats» offensiv nur vereinzelt Nadelstiche, wie etwa Alexis Antunes mit einem Distanzschuss in der 80. Minute, sie fanden aber zurück zur defensiven Stabilität und liessen kaum mehr Chancen zu.

Legende: Erzielt das einzige Tor im Rückspiel Timothé Cognat. Keystone/Vassil Donev

So kam es schliesslich, wie René Weiler im Vorfeld der Partie prophezeit hatte: Die Mannschaft, die das erste Tor schoss, war tatsächlich im Vorteil. Einen zweiten Treffer sollte es an diesem Abend nämlich nicht mehr geben.

So geht es weiter

Servette gastiert am Sonntagnachmittag bei YB zum Spitzenkampf in der Super League, bevor am Mittwoch der Cup-Viertelfinal bei Delémont ansteht. In der Conference League geht es für die Genfer im März weiter. Das Achtelfinal-Hinspiel steigt am 7. März, das Rückspiel wird eine Woche später absolviert. Die Auslosung findet bereits am Freitag statt.