Der FC St. Gallen spielt in der 6. Runde der Ligaphase der Conference League in Heidenheim 1:1.

Damit scheiden die Ostschweizer aus dem Europacup aus.

Der FC Lugano sichert sich nach einem 2:2 gegen Pafos die direkte Achtelfinal-Quali.

Nach 77 Minuten war sie wieder da, die St. Galler Hoffnung auf das Weiterkommen in der Conference League. Zurückgebracht hatte sie Innenverteidiger Jozo Stanic mit einem wuchtigen Kopfball zum 1:1-Ausgleich. Die Ostschweizer wussten aber, dass auch ein Remis nicht für die K.o.-Phase reichen würde.

Auch für Heidenheim, das die Partie vor dem Ausgleich kontrolliert hatte, war das 1:1 zu wenig. Denn die Schwaben brauchten, um sich direkt für den Achtelfinal zu qualifizieren, zwingend drei Punkte. Aus dieser Ausgangslage – zwei Teams, die mit voller Wucht ein weiteres Tor suchen – entwickelte sich dann die beste Viertelstunde des Spiels.

Heidenheim näher dran

Die besseren Chancen in dieser Schlussviertelstunde hatte das Heimteam. Der eingewechselte Lukas Görtler rettete in der 79. Minute nach einem Eckball auf der Torlinie für die «Espen». Vier Minuten später prallte der Ball an den Pfosten, als Lawrence Ati Zigi einen Abschluss von Marnon Busch wohl unterschätzte und das Glück in Anspruch nahm.

Auf der anderen Seite war es Jordi Quintilla, der für Gefahr sorgte. Sein Abschluss aus der Distanz konnte jedoch von Heidenheim-Goalie Kevin Müller pariert werden (87.). So blieb es letztlich beim 1:1, dem Resultat, das keinem Team wirklich weiterhilft. Zumindest etwas Trost gab es für die St. Galler nach der Partie. Auch ein knapper Sieg hätte wegen den Resultaten auf den anderen Plätzen nicht zum Weiterkommen gereicht.

Starker Start von Heidenheim

In der 1. Halbzeit hatte der Bundesligist das Zepter von Beginn an in die Hand genommen und den Ball lange in den eigenen Reihen laufen lassen. St. Gallen kam in der Startphase nur gerade auf 25 Prozent Ballbesitz. Die Heidenheimer Überlegenheit trug dann nach einer halben Stunde Früchte. Sirlord Conteh brachte eine Flanke in den Strafraum, wo Norman Theuerkauf völlig freistehend zum 1:0 einschoss.

So geht's weiter

Für St. Gallen, das die Ligaphase der Conference League auf dem 29. Platz abschliesst, beginnt nun die Winterpause. Heidenheim wird als 16. in den Playoffs zum Achtelfinal antreten müssen. Weiter geht's für St. Gallen in der Super League am 18. Januar. Dann treffen die Ostschweizer ab 20:30 Uhr im SRF-Livespiel auswärts auf Servette.

Übersicht Conference League