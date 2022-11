Der FC Basel gewinnt im letzten Gruppenspiel der Conference League auswärts bei Pjunik Jerewan mit 2:1 und schafft den Einzug in die K.o.-Phase.

Für den FCB treffen Darian Males (17.) und Anton Kade (30.). In der 2. Halbzeit fliegt Dan Ndoye nach einer Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz.

Weil Slovan Bratislava im 2. Spiel der Gruppe bei Zalgiris Vilnius gewinnt (2:1), beendet Basel die Gruppenphase auf dem 2. Rang.

Letztlich war es ein hart erkämpfter Erfolg in Armenien für den FC Basel. Nach einem Rencontre im Jerewan-Strafraum flog Dan Ndoye in der 53. Minute für eine angebliche Schwalbe mit Gelb-Rot vom Platz. Nach der numerischen Überlegenheit übernahm Pjunik Jerewan das Spieldiktat und drückte den FCB mehrheitlich in die eigene Hälfte. Doch weil die Abschlussversuche der Armenier meist nur wenig Gefahr erzeugten, blieb den «Rotblauen» das grosse Zittern zum Schluss erspart.

Nur einmal musste sich FCB-Goalie Mirko Salvi bezwingen lassen. Nach 72 Minuten liess sich Liam Millar am eigenen Strafraum den Ball abluchsen. Aleksandr Karapetyan traf den Pfosten, Luka Juricic verwertete aus kurzer Distanz zum 1:2.

Starke 1. Halbzeit

Vor der unnötigen und hart gepfiffenen zweiten Karte gegen Ndoye hatte Basel das Spiel in der 1. Halbzeit im Griff gehabt. Darian Males traf nach 17 Minuten zur Führung, nachdem er von Andy Diouf in die Tiefe lanciert worden war. Und 13 Minuten später erhöhte Conference-League-Debütant Anton Kade auf 2:0. Im Strafraum genoss er zu viele Freiheiten und schlenzte den Ball in die Ecke.

Legende: Der Torschütze zum 2:0 und der geschlagene Goalie Anton Kade und David Jurtschenko. keystone/EPA/PHOTOLURE

In der 2. Halbzeit verzichtete der FCB auf jegliche Offensivbemühungen, verteidigte aber kompakt und zwang Jerewan so, häufig mit Distanzschüssen sein Glück zu versuchen. Das Team von Alex Frei schaffte es dadurch, nicht zum zweiten Mal in Serie eine 2:0-Führung in der Conference League zu verspielen. Dank dem Sieg in Armenien – auf asiatischem Boden – überwintert Basel europäisch.

Gruppensieg verpasst

Weil sich Slovan Bratislava im Parallelspiel der Gruppe H keine Blösse gab und bei Zalgiris Vilnius mit 2:1 gewann, beenden die Basler die Gruppenphase auf dem 2. Rang. Auf den Doppelschlag von Aleksandar Cavric (15./23.) reagierten die Litauer zwar noch mit dem Anschlusstreffer durch Francis Kyeremeh (47.), doch zu mehr reichte es nicht mehr.

Damit geht es für den FC Basel im kommenden Jahr in der Zwischenrunde der Conference League gegen einen Dritten aus der Europa League weiter. Das Hinspiel findet am 16. Februar, das Rückspiel eine Woche später statt. Die Auslosung für diese Runde wird am kommenden Montag in Nyon vorgenommen.