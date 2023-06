West Ham United gewinnt den Final der Conference League in Prag gegen Fiorentina 2:1.

Den Siegtreffer erzielt Jarrod Bowen erst in der 90. Minute.

Für die Engländer ist es der erste europäische Titel seit 1965.

Beide Seiten schienen sich schon fast mit der Verlängerung abgefunden zu haben. Die Torhüter hielten die Bälle etwas länger in den Händen, das offensiv aktivere Fiorentina entschied sich um den West-Ham-Strafraum herum für den einen oder anderen Querpass mehr.

So musste eine etwas unkonventionelle Balleroberung West Hams im Mittelfeld für die Entscheidung herhalten. Lucas Paqueta kam über Umwege an den Ball und spielte sofort den Laserpass in die Tiefe. Jarrod Bowen blieb vor dem gegnerischen Tor eiskalt und schob zum 2:1 ein. Die reguläre Spielzeit war 15 Sekunden später um.

Die 5 Minuten Nachspielzeit liess die Fiorentina ungenutzt verstreichen, zu mehr als ein paar halb-gefährlichen langen Bällen reichte es nicht mehr. Auch der auf die 2. Halbzeit hin eingewechselte Ex-Basler Arthur Cabral blieb in der Offensive blass und teilt sich die Torjäger-Krone der Conference League damit mit FCB-Stürmer Zeki Amdouni (je 7 Tore).

West Ham derweil holt sich den ersten europäischen Titel seit 1965. Damals gewannen die «Hammers» mit Legende Bobby Moore den Cupsieger-Cup gegen 1860 München. Das Team ist auch der erst 2. Sieger der Conference League nach der AS Roma von letzter Saison.

Bier am Kopf, Kopf am Ball

Bereits die 1. Halbzeit war intensiv geführt, allerdings blieben fussballerische Leckerbissen Mangelware. Zwei Szenen sorgten für Aufregung, mehrmals stand dabei der Kopf im Zentrum:

33. Minute: Cristiano Biraghi will einen Eckball treten, wird dabei aber von einem der zahlreichen von West-Ham-Fans geworfenen Bechern am Kopf getroffen. Beim Fiorentina-Captain muss in der Folge eine blutende Wunde versorgt werden, er kann aber mit Kopfverband weiterspielen.

45. Minute: In den letzten Sekunden der 1. Halbzeit scheitert Christian Kouame mit einem (zu) gut platzierten Kopfball am Pfosten, den Abpraller versenkt Luka Jovic dann ebenfalls mit dem Kopf. Doch der VAR überführt den Serben einer Abseitsposition.

Im 2. Durchgang machten die beiden Teams auch resultattechnisch Fortschritte. Said Benrahma verwandelte einen Handspenalty souverän (62.). Sündenbock war ausgerechnet der zuvor schon malträtierte Biraghi. Nur 5 Minuten später brachte Giacomo Bonaventura Fiorentina zurück ins Spiel: Nach einem gewonnenen Kopfballduell von Nicolas Gonzalez traf der Italiener sehenswert per Volley.

In der Folge vergaben erst Michail Antonio (West Ham) und dann Rolando Mandragora aus besten Abschlusspositionen, ein Tor wollte nicht mehr fallen. Bis in die 90. Minute und Bowens Abschluss ins englische Glück.