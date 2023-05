Der FC Basel schlägt Fiorentina im Halbfinal-Hinspiel der Conference League auswärts mit 2:1.

Die Gäste kommen nach einem 0:1-Rückstand zurück, das Siegtor erzielt Zeki Amdouni in der 92. Minute.

Das Rückspiel findet in einer Woche in Basel statt.

Der FC Basel und die Nachspielzeit: Das ist im europäischen Geschäft derzeit eine einzigartige Liebesgeschichte. Wie schon so oft in dieser Saison drehten die «Bebbi» auch im Halbfinal-Hinspiel gegen Fiorentina kurz vor dem Schlusspfiff noch einmal auf. Im altehrwürdigen Stadio Artemio Franchi avancierte Zeki Amdouni zum vielumjubelten Matchwinner. Der Schweizer Nationalspieler kam in der 92. Minute nach einem Freistoss von Taulant Xhaka an den Ball und drosch den Ball resolut zum 2:1-Siegtor in die Maschen. Damit erspielten sich die Basler eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel in einer Woche im St. Jakob-Park.

Es war der Lohn für eine solidarische, disziplinierte Leistung, bei der sich die Mannschaft von Heiko Vogel nicht von den vorab in der ersten Halbzeit spielerisch überlegenen Italienern aus dem Konzept bringen liess. Zwar hatte Fiorentina mehr Ballbesitz und schoss doppelt so häufig aufs Tor. Je länger die Partie dauerte, desto unruhiger wurde aber die Mehrheit der Zuschauer.

00:21 Video Schuss ins Glück: Amdouni mit dem 2:1 Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Cabral verzichtet auf Jubel

Der FCB legte in Florenz auch den Beweis für eine intakte Moral ab, lag der Klub doch lange mit 0:1 zurück. Den Rückstand hatte sich der FCB in der 25. Minute eingehandelt. Nach einem Eckball verlängerte Lucas Martinez Quarta den Ball zu Arthur Cabral. Der Brasilianer, der seine Tore einst zweieinhalb Jahre lang für Rot-Blau erzielt hatte, bewies seinen Torriecher auch gegen seine alte Liebe und köpfelte aus nächster Nähe zum 1:0 ein. Auf ausschweifenden Jubel verzichtete der ehemalige Basler Publikumsliebling.

Schliessen 00:18 Video Cabral bringt Fiorentina in Führung Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden. 00:28 Video Diouf gleicht für Basel sehenswert aus Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden.

Für Ekstase im Gästesektor sorgte dafür Andy Diouf in der 71. Minute. Der französische Nachwuchsnationalspieler kam nach einem Doppelpass mit Captain Xhaka auf der Höhe der Mittellinie an den Ball und gab diesen nicht mehr her. Der Franzose tankte sich fast unbehelligt von der Fiorentina-Defensive bis an die Strafraumgrenze durch und schloss ab. Sein nicht besonders scharfer, aber präziser Schuss landete zum 1:1-Ausgleich im Netz.

Nach Dioufs Ausgleichstreffer musste Marwin Hitz im Tor des FCB nicht mehr ernsthaft eingreifen. Mehrere Abschlüsse der «Viola» sah der Goalie weit über sein Tor fliegen.

Schliessen 02:13 Video Vogel: «Der Matchplan ist voll aufgegangen» Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden. 02:43 Video Hitz: «Wurden in der 2. Halbzeit mutiger» Aus Sport-Clip vom 11.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

West Ham dreht Partie gegen Alkmaar

Im anderen Halbfinal kam West Ham United gegen Alkmaar nach 0:1-Rückstand zu einem 2:1-Heimsieg. Den Umschwung in dieser Partie im London Stadium markierte ein Faustschlag: Alkmaars Goalie Mathew Ryan wollte nach 67 Minuten den Ball wegfausten, traf stattdessen aber nur den Kopf von West Hams Jarrod Bowen. Den fälligen Penalty verwandelte Mohamed Said Benrahma sicher. Keine zehn Minuten später war das Spiel gedreht. Michail Antonio behielt nach einem Eckball die Übersicht und stocherte den Ball über die Linie.