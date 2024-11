Per E-Mail teilen

Der FC St. Gallen spielt zu Hause gegen den TSC Backa Topola am 4. Spieltag der Conference League 2:2.

Die Tore der dominanten St. Galler erzielen Moustapha Cissé (31.) und Corsin Konietzke (65.).

Auf Seiten der Serben avanciert Milos Pantovic mit seinem Doppelpack (40./53.) zum «Super-League-Schreck».

Die Gäste aus Backa Topola konnten in der 87. Minute zu ihrem Torhüter zurückköpfeln. Dieser verlor keine Zeit und lancierte mit einem sehr weiten Abwurf Aleksandar Cirkovic, der plötzlich alleine vor Zigi auftauchte. Doch Cirkovic blieb mit seinem Abschluss an Zigis Oberschenkel hängen. Nur eine Minute später kam es zur Neuauflage dieses Duells. Beim Schlenzer der Nummer 10 der Serben behielt Zigi mit einer starken Parade erneut die Oberhand.

In der restlichen Spielzeit war es wieder der FC St. Gallen, der den neuerlichen Führungstreffer suchte. Doch die «Espen» taten dies zu wenig zwingend und letztendlich vergeblich. Es blieb beim 2:2.

St. Galler belohnen sich für starke 1. Halbzeit nicht

Der FC St. Gallen war energisch in die Partie gestartet. Eine Szene in der 5. Minute war ein Vorbote dafür, wie der FCSG gefährlich werden sollte. Christian Witzig wurde mit einem Steilpass lanciert, konnte sein Tempo ausnutzen, im Abschluss aber nicht reüssieren. Nach rund einer Viertelstunde kam Moustapha Cissé zur nächsten Topchance für die Gastgeber, Witzig hatte ihn mit einem Querpass in Szene gesetzt.

Diese Co-Produktion besorgte dem spielbestimmenden Heimteam in der 31. Minute die Führung. Nach Görtlers hohem Steilpass zu Witzig legte dieser quer zum einschussbereiten Cissé. Lange hielt die Führung aber nicht, Milos Pantovic kam ebenfalls nach einem Querpass im Fünfmeterraum frei zum Abschluss und konnte unhaltbar für Zigi einnetzen. Sage und schreibe 6 St. Galler standen zum Zeitpunkt des Tores ebenfalls im Fünfmeterraum.

00:37 Video Cissé schiebt zum 1:0 ein Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. 00:51 Video Vier St. Galler schauen zu: Pantovic gleicht aus Aus Sport-Clip vom 28.11.2024.

Pantovic liegen Super-League-Teams

Auch der Start in die 2. Halbzeit gehörte den Gastgebern, Witzig scheiterte kurz nach dem Seitenwechsel am Pfosten. Doch die 2:1-Führung erzielten die Gäste aus dem Norden Serbiens, wieder konnte Pantovic einschieben. Pantovic war schon gegen Lugano zum Doppeltorschützen avanciert.

Die St. Galler liessen sich davon nicht aus der Ruhe bringen und hielten die Offensivmaschinerie am Laufen. Corsin Konietzke belohnte die St. Galler Bemühungen in der 65. Minute mit dem 2:2. Für den Bündner war es der 1. Treffer als Profi. Wie allen anderen Toren ging auch diesem Treffer ein Querpass zum Torschützen voraus.

00:50 Video Pantovic mutiert zum FCSG-Schreck Aus Sport-Clip vom 28.11.2024. 00:57 Video Konietzke gleicht die Partie wieder aus Aus Sport-Clip vom 28.11.2024.

So geht es weiter

Sowohl St. Gallen, als auch Backa Topola weisen nun 4 Punkte auf und sind mitten im Rennen um die Playoff-Plätze. Der FCSG gastiert am Sonntag in Bern bei YB, europäisch geht es für die Ostschweizer am 12.12. um 21 Uhr mit einem Heimspiel gegen Vitoria Guimaraes weiter.