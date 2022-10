Der FC Basel spielt in der Conference League zu Hause gegen Zalgiris Vilnius 2:2.

Dabei schenken die «Bebbi» auch durch Eigenfehler eine 2:0-Führung her.

Damit verpasst der FCB auch die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase.

Der FCZ holt derweil in der Europa League mit einem 2:1 gegen Bodö/Glimt die ersten Punkte.

Nach dem Duell der Dreier hätte es eigentlich die Chance auf den Dreier für den FCB geben sollen: Zalgiris' Mario Pavelic rammte im Strafraum Basels Noah Katterbach um (89.), bei beiden Akteuren prangte auf dem Trikotrücken die Nummer 3. Der Schiedsrichter entschied nicht auf Elfmeter und konnte vom in der Conference League nicht vorhandenen VAR auch nicht zum erneuten Abwägen bewegt werden.

So trug die Sturm-und-Drang-Phase des FCB zum Abschluss vor heimischem Publikum keine Früchte und die Gastgeber mussten sich mit einem aus ihrer Sicht enttäuschenden 2:2-Unentschieden abfinden.

Diouf benötigt keine Minute

Dabei hatte alles so gut angefangen: Nur 57 Sekunden benötigte Basels französischer Youngster Andy Diouf, um mit einem Sonntagsschuss auf 1:0 zu stellen. Der 19-Jährige hielt nach einem Abpraller knapp hinter der Strafraumgrenze wuchtig drauf und zirkelte sein Geschoss in den Winkel.

Getragen von der Anfangseuphorie powerte das Team von Trainer Alex Frei weiter, allen voran Andi Zeqiri. Gleich zwei hochkarätige Chancen vergab der Schweizer Internationale, ehe er im 3. Versuch das Tor zwar traf, aber aus einer Abseitsposition zurückgepfiffen wurde.

Sein stetiger Effort höhlte aber den Stein: Nach 18 Minuten kontrollierte er einen Pass geschickt und stellte mit einem satten Schuss unter die Querlatte auf 2:0.

Hitz patzt, Verteidigung schläft

Bis zur Pause hatten die Hausherren das Geschehen im Griff, allerdings den Überblick nicht ganz immer: Goalie Marwin Hitz trödelte nach einem Rückpass mit dem Ball am Fuss zu lange und sah seinen Abschlag von Mathias Oyewusi ins eigene Tor abgelenkt. Plötzlich war die Partie – zum Unglauben der Basler Fans – wieder offen.

Im 2. Umgang schlich sich im FCB-Spiel dann etwas die Lethargie ein, der Gegner aus Litauen fand besser ins Spiel. Und nach einer guten Stunde schlug Zalgiris daraus Profit: Mit einem Pass des eingewechselten Francis Kyeremeh in die Schnittstelle war die FCB-Abwehr ausgehebelt, der Nigerianer Oyewusi doppelte nach und verwandelte alleine vor Hitz zum 2:2-Ausgleich.

Trotz offensichtlicher Bemühungen war der FCB nicht mehr zu einer Antwort fähig. Damit verpasst die Frei-Truppe die vorzeitige Qualifikation für die K.o.-Phase.

Die konsternierten Basler Stimmen zum 2:2

So geht es weiter

Bereits am Sonntag reisen die Basler ins Berner Wankdorf zum Super-League-Knüller gegen Leader YB. In einer Woche steht dann der Abschluss der Gruppenphase in der Conference League an: Im Auswärtsspiel gegen Pjunik in Jerewan reicht dem FCB 1 Punkt für Platz 2 und damit dem Erreichen der Zwischenrunde.