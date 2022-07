YB kommt in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League gegen Liepaja (LAT) zu einem 1:0-Auswärtssieg.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Christian Fassnacht in der 73. Minute.

Mit dem FC Basel (2:0 gegen die Crusaders Belfast) startet auch der 2. Schweizer Vertreter siegreich.

Bei seinem ersten Auftritt auf europäischem Parkett in der neuen Saison musste YB am Donnerstag bei herrlichem Sonnenschein Geduld beweisen: Immer wieder waren die Berner in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League bis in die 73. Minute am eigenen Unvermögen oder an Liepaja-Goalie Krisjanis Zviedris gescheitert. 9 Eckbälle hatte das Team von Raphael Wicky in den gegnerischen Strafraum schlagen können – erfolglos.

Doch dann fand ein Corner von Fabian Rieder unter gütiger Mithilfe von Zviedris den Kopf von Christian Fassnacht und YB ging doch noch in Führung. Es war der verdiente Lohn für eine über weite Strecken überlegene Darbietung. Wenige Minuten zuvor hatte Rieder nach einem Freistoss noch die Latte getroffen. Zwei Abschlüsse von Jean-Pierre Nsame konnten von Verteidigern auf der Torlinie bereinigt werden.

YB mit deutlichem Oberwasser

Der Vierte der laufenden lettischen Meisterschaft wurde nur sehr selten wirklich gefährlich. Die beste Möglichkeit vergab Arturs Karasausks in der 26. Minute nach einem Abpraller. Zudem bekundeten die Berner etwas Glück, dass ein Handspiel Cédric Zesigers im Strafraum nicht geahndet wurde.

Am Ende wies die Statistik 23:1 Torschüsse und 11:2 Eckbälle für das Auswärtsteam aus. Entscheidend aber war das Resultat auf der Anzeigetafel. Durch das 1:0 steigt YB mit guten Karten ins Rückspiel dieser 2. von 4 Qualifikationsrunden. Dieses findet nächsten Donnerstag um 20:00 Uhr im Wankdorf statt (live bei SRF).