Lausanne verliert das Hinspiel der 2. Qualifikations-Runde zur Conference League bei Vardar Skopje mit 1:2.

Den einzigen Treffer für die Waadtländer erzielt Neuzugang Gaoussou Diakité.

Das Rückspiel in Lausanne steigt in einer Woche.

Update folgt

So geht es weiter

Am Sonntag steht für Lausanne der Saisonstart in der Super League an. Im Heimspiel gegen Winterthur sollen 3 Punkte her. Das Rückspiel gegen Vardar steigt am kommenden Donnerstag erneut vor eigenem Anhang.

Resultate