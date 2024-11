Der FCSG tritt am 3. Spieltag der Conference League in Nordirland gegen Larne an, Lugano reist nach Backa Topola (SRB).

St. Gallen will den ersten, Lugano den dritten Sieg

Legende: Gibt es am Donnerstag Grund zum Jubeln? St. Gallen strebt gegen Larne den ersten Sieg in der Conference League an. imago images/Sports Press Photo

Larne gegen St. Gallen ist in der Conference League das Duell der am schlechtesten ins neue Ligasystem gestarteten Teams. Die Nordiren und die Ostschweizer stehen noch ohne Punkt und mit 6 Minustoren da. St. Gallen belegt in der 36er-Liga mit 4:10 Toren Rang 35, Larne mit 1:7 Toren den letzten Platz.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie in der Conference League zwischen Backa Topola und Lugano am Donnerstag ab 18:25 Uhr live bei SRF und in der SRF Sport App.

Der FCSG befindet sich aktuell in der Krise. Das 1:1 in der Super League am letzten Samstag gegen den FC Sion war die 8. Partie ohne Sieg. Trotz der Baisse mit je 4 Niederlagen und Unentschieden seit dem 4:1-Erfolg gegen den FC Zürich am 24. September ist das Team von Trainer Enrico Maassen gegen Larne klar favorisiert.

Erstes nordirisches Team im Europacup

Dies nicht zuletzt, weil die Nordiren ihre europäischen Heimspiele in dem gut 30 Kilometer entfernten Windsor Park von Belfast austragen muss. St. Gallen kann am Donnerstagabend derweil auf die Unterstützung von rund 2000 mitgereisten Fans zählen.

Der seit 2017 vom städtischen Geschäftsmann Kenny Bruce alimentierte Larne FC gewann in der heimischen Premiership 2023 und 2024 seine ersten Meistertitel und qualifizierte sich als erster nordirischer Klub für die Liga- oder Gruppenphase eines Europacup-Wettbewerbs. Gefährlichster Spieler der seit Bruces Einstieg von Tiernan Lynch gecoachten Mannschaft ist der 30-jährige schottische Mittelstürmer Andy Ryan, der nach 20 Pflichtspielen bei 9 Treffern steht.

Luganos vermeintlich leichtes Spiel

Ebenfalls einen auf dem Papier leichten Gegner hat der FC Lugano mit Backa Topola. Die Serben, die Ende November auch gegen St. Gallen spielen, sind in der Conference League noch ohne Punkt und ohne Torerfolg. Die letzten 8 Spiele im Europacup haben sie verloren, in der heimischen SuperLiga belegen sie nach schwachem Saisonstart und einer Steigerung in den letzten Wochen den 9. Rang.

Die Tessiner ihrerseits, die sich auf dem Weg in die Conference League gegen Backa Topolas Ligakonkurrenten Partizan Belgrad durchsetzten, haben die ersten Spiele gegen HJK Helsinki und Mlada Boleslav gewonnen. Sie sind noch ohne Gegentor und mischen damit im dritthöchsten europäischen Wettbewerb ganz vorne mit.

Einzige Pflichtspiel-Niederlage des Tabellenzweiten der Super League seit dem 1:5 gegen Besiktas Istanbul Ende August in der Europa-League-Qualifikation ist das 0:2 in Yverdon vom 20. Oktober.

