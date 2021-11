Der FC Basel kommt am 4. Spieltag der Conference League bei Omonia Nikosia zu einem 1:1.

Dieses Resultat reicht dem FCB, um sich vorzeitig den Einzug in die K.o.-Phase zu sichern.

Das Tor für die Basler schoss Liam Millar nach knapp einer Stunde.

In der Schlussphase drückte Basel in Nikosia auf den Sieg. Mit gutem Grund: Mit 3 Punkten wäre der FCB wieder mit Karabach gleichgezogen, das gut 2 Stunden zuvor bei Kairat Almaty 2:1 gewonnen hatte. Die beste Chance der Gäste vergab Arthur Cabral, der nach einem Eckball mit dem Kopf nur die Latte traf (82.).

So blieb es beim 1:1. Mit diesem Resultat steht die Equipe von Patrick Rahmen zwar fix in der K.o.-Phase. Sollte der Super-Ligist aber in den letzten beiden Spieltagen Karabach noch von Platz 1 ablösen, stünde Basel in der Conference League direkt im Achtelfinal. Der Gruppen-Zweite hat eine zusätzliche Runde gegen einen Drittplatzierten aus der Europa League zu bestreiten.

Millars herrlicher Schlenzer

Die Partie in Nikosia hatte in der 1. Halbzeit ein einziges Highlight – sprich eine wirklich gute Torchance – parat. Und diese eine Möglichkeit führte auch gleich zum 1:0 für den Gastgeber.

In der 17. Minute lancierte Mittelfeldspieler Jordi Gomez Stürmer Andronikos Kakoulli mit einem herrlichen Pass in die Tiefe. Kakoulli sprintete Eray Cömert und Michael Lang davon, liess dann mit einem Haken Cömert aussteigen und traf an Heinz Lindner vorbei zur Führung.

Basel hatte auch zu Beginn der 2. Halbzeit mehr vom Spiel und belohnte sich in der 57. Minute mit dem Ausgleich: Der formstarke Liam Millar drang auf der rechten Seite in den Strafraum ein und schlenzte das Leder mit links herrlich zum 1:1 in die entfernte Ecke. Dabei blieb es bis zum Schluss.

Eine «Finalissima» in Basel?

In der 6. und letzten Runde am 9. Dezember dürfte es zwischen Karabach und Basel im Direktduell im St. Jakob-Park um den Gruppensieg gehen. Zuvor gastiert der FCB am 25. November bei Qairat Almaty, das in der Gruppe H erst einen Zähler gewonnen hat.