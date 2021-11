Der FCB kann in Almaty zweimal auf einen Rückstand reagieren und besiegt Kairat in der Conference League mit 3:2.

Gegen den kasachischen Meister treffen Arthur Cabral (45.), Edon Zhegrova (69.) und Pajtim Kasami (73.).

Durch den Sieg für Basel kommt es am letzten Spieltag im St. Jakob-Park zum Showdown um den Gruppensieg mit Karabach Agdam. Basel reicht bereits ein Unentschieden für Platz 1.

Ein Doppelschlag innert 4 Minuten sollte dem FCB in Almaty den Weg zum Sieg über einen Gegner ebnen, der trotz feststehendem Out alles andere als Kanonenfutter darstellte. Die Entscheidung war Pajtim Kasami vorbehalten, der eine schöne Kombination in der 73. Minute erfolgreich zum 3:2 abschloss.

Wenige Momente vorher hatte der eben erst eingewechselte Edon Zhegrova (69.) mit einem sehenswerten Weitschuss den neuerlichen Ausgleich markiert. Bereits zuvor hatte auch beim Gastgeber ein Joker gestochen: Nach einem Fehler von Tomas Tavares traf Kamo Hovhannisyan mit der ersten Ballberührung zum 2:1 für die Kasachen.

Schmeichelhaftes Remis zur Pause

Der FC Basel war bereits in der Anfangsphase das bessere Team, konnte sich aber kaum Torchancen erarbeiten. Besser machte es der Gastgeber, der nach schlampiger Arbeit der Basler Hintermannschaft aus dem Nichts die Führung erzielte. Routinier Vagner Love (23.) war im Rückraum vergessen gegangen und hatte einfaches Spiel. Vorher verzeichnete Kasami mit einem Lattenschuss (22.) die erste gefährliche Aktion der Gäste.

Auch in der Folge bekundeten die Basler Mühe, den ehemaligen Nationalspieler Brasiliens zu neutralisieren. Ein strittiger Schiedsrichterentscheid brachte den FCB schliesslich zurück ins Spiel. Valentin Stocker wurde im Strafraum von zwei Verteidigern in die Zange genommen und mit einem Pfiff belohnt. Arthur Cabral (45.) nahm die Einladung dankend an und verwertete lässig in den Winkel.

So geht's weiter

Im abschliessenden Gruppenspiel empfängt der FC Basel Karabach Agdam. Da der Meister aus Aserbaidschan zuhause gegen Omonia Nikosia (2:2) in letzter Minute den Sieg verspielte, brauchen die Basler zum Abschluss mindestens einen Punkt, um als Gruppensieger direkt in den 1/8-Final einzuziehen. Dieses Spiel findet am 9.12. statt. Dazwischen liegen für den FCB das Gastspiel in Luzern (28.11.) sowie der Auftritt zuhause gegen Lausanne-Sport (5.12).