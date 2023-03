Der FC Basel setzt sich im Achtelfinal-Duell der Conference League mit Slovan Bratislava auswärts im Penaltyschiessen durch.

Der FCB gerät im Rückspiel früh mit 0:2 in Rücklage, Zeki Amdouni rettet die Basler erst in der Nachspielzeit mit dem 2:2 in die Verlängerung.

Marwin Hitz hält im Elfmeterschiessen 2 Penaltys, alle 4 FCB-Schützen sind erfolgreich.

Basels Tanz auf 3 Hochzeiten geht weiter. Was nach 45 Minuten im Rückspiel bei Slovan Bratislava kaum jemand für möglich gehalten hatte, ist tatsächlich eingetroffen. Der FCB – in der 1. Halbzeit komplett unterlegen – machte nach der Pause einen 0:2-Rückstand wett, rettete sich in extremis in die Verlängerung und behielt in der slowakischen Hauptstadt im Penaltyschiessen kühlen Kopf.

Darian Males stellte das Weiterkommen mit seinem Elfmeter sicher. Zuvor hatten bereits Andy Diouf, Zeki Amdouni und Riccardo Calafiori ihre Versuche verwandelt, während gleich zwei Slowaken am starken Marwin Hitz scheiterten.

Schalter noch rechtzeitig umgelegt

Lange, ja sehr lange hatte es nicht danach ausgesehen, als dürften die Basler noch zum grossen Jubelzug ansetzen. Doch es scheint, als hätte Heiko Vogel in der Halbzeit-Pause die richtigen Töne getroffen, denn seine Schützlinge zeigten nach dem Seitenwechsel ein komplett anderes Gesicht.

Der Lohn für die Steigerung liess nicht lange auf sich warten. In der 53. Minute legte Michael Lang nach einem Eckball auf für Calafiori, der dem FCB mit dem 1:2 wieder Leben einhauchte. Was folgte war ein Spiel auf ein Tor. Während Slovan nur noch darauf bedacht war, den Vorsprung über die Zeit zu retten, lancierte Basel einen Angriff nach dem nächsten. Weil Dan Ndoye (64.), Andi Zeqiri (75.) und auch Amdouni (80.) den Ball aus vielversprechenden Positionen nicht im Tor unterbrachten, drohte dem FCB nach dem 2:2 vor einer Woche im St. Jakob-Park das Aus.

Doch in der dritten der vier angezeigten Nachspiel-Minuten fand ein tückischer Aufsetzer von Amdouni doch noch den Weg ins Slovan-Gehäuse und rettete die Basler in die Verlängerung.

Schläfriger Auftakt

Der Start in die Partie war Basel komplett misslungen. Die erste Grosschance liess Slovan Bratislava noch aus (6.), bei der zweiten machten es die Slowaken besser. Malik Abubakari konnte in der 11. Minute aus kurzer Distanz zum 1:0 einschieben. Nur 6 Minuten später musste Hitz den Ball ein zweites Mal aus seinem Tor holen, nachdem Juraj Kucka einen missglückten Befreiungsversuch von Taulant Xhaka zum 2:0 bestraft hatte.

Viertelfinal-Auslosung am Freitag

Dank der grossen Wende nach der Pause hat der FCB den Sprung in die Runde der letzten 8 aber doch noch geschafft. Wie der Gegner heissen wird, erfahren die Basler bereits am Freitag, dann geht in Nyon die Auslosung über die Bühne.