Am Donnerstag kommt es in der Conference League zum Achtelfinal-Duell Basel gegen Marseille. Beide Klubs verfolgen eine ähnliche Strategie.

Legende: Wem sie wohl telefonieren? Die ausgeliehenen Darian Males und Sebastiano Esposito. Freshfocus

In der heimischen Ligue 1 belegt Olympique Marseille derzeit Platz 3 – genau wie der FC Basel. Und wie in der Schweizer Super League ist auch in Frankreich das Verfolgerduell des enteilten Leaders PSG umkämpft. Platz 2 und Platz 10 trennen nur 9 Punkte.

Beiden Teams läuft es derzeit auch ähnlich durchzogen: Sowohl Marseille als auch Basel holten aus den letzten 5 Liga-Spielen exakt 7 Punkte.

100 Millionen ausgeliehen

Parallelen gibt es nicht nur in sportlicher, sondern auch in personeller Hinsicht. So arbeiten beide Klubs – dem internationalen Trend entsprechend – häufig mit Transfers auf Leihbasis. Spieler werden also nicht fix übernommen, sondern (zu ganz unterschiedlichen Konditionen) ausgeliehen.

Marseille weiss derzeit Leihen mit einem Marktwert von 100 Mio. Euro in seinen Reihen, bei Basel beträgt der Wert aller Leihspieler immerhin knapp 44 Mio. – der Gesamtkader-Wert beim FCB ist allerdings auch 4 Mal kleiner als jener von Olympique.

Inter und Nizza bedienen Basel

Dabei werden Leihverträge (meist auf Basis von leistungsbezogenen Klauseln) oft in feste Transfers umgewandelt. Marseilles Stammtorhüter Pau Lopez (von Rom) oder Mattéo Guendouzi, die im letzten Sommer ausgeliehene zentrale Schaltfigur im Mittelfeld der Hafenstädter, werden auf die neue Saison hin fix übernommen.

Mit Guendouzi, Sead Kolasinac (im Winter übernommen) und William Saliba (ausgeliehen) hat sich Marseille gleich ein ganzes Defensiv-Trio vom englischen Klub Arsenal geholt; der erst 20-jährige Saliba ist mittlerweile unangefochtener Stammspieler in der Innenverteidigung.

Auch der FCB hat sich in jüngster Vergangenheit viel Qualität ausgeliehen: Fjodor Tschalow (von ZSKA Moskau) avanciert gerade zum Torgaranten, die Youngster Sebastiano Esposito und Darian Males (beide Inter Mailand) sind aus dem offensiven Mittelfeld kaum mehr wegzudenken. Mit Andy Pelmard und Dan Ndoye sind zudem gleich zwei weitere vielversprechende Jungtalente von Nizza ausgeliehen. Ab diesem Sommer werden die beiden vom FCB fix übernommen.