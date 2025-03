Die Tessiner kämpfen gegen Celje um den Verbleib in der Conference League. Trotz Formkrise glaubt Trainer Mattia Croci-Torti an sein Team.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Nach dem 0:1 vor Wochenfrist im Achtelfinal-Hinspiel gegen Celje ist Lugano am Donnerstag im Rückspiel gegen den slowenischen Meister gefordert. Doch die Tessiner werden den Kunstrasen im Thuner Exil nicht mit dem Selbstvertrauen betreten, das sie noch im Herbst ausgezeichnet und in der Ligaphase auf Rang 6 und somit direkt in die Achtelfinals getragen hat.

Fünf Niederlagen in Serie mussten die Bianconeri zuletzt hinnehmen und dadurch nicht nur die Tabellenführung in der Super League abgeben. Nach dem 0:2 gegen Biel aus der Promotion League war auch die Chance auf den neuerlichen Einzug in den Cupfinal dahin. Durch das 0:1 vor einer Woche bei Celje ist auch das dritte Saisonziel, im Europacup möglichst lange dabei zu bleiben, in Gefahr geraten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Achtelfinal-Rückspiel in der Conference League zwischen Lugano und Celje am Donnerstag ab 18:15 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Appell ans Gemeinschaftsgefühl

«Es ist sicher keine einfache Phase für uns im Moment», sagt Trainer Mattia Croci-Torti. «Das gehört dazu. Es ist logisch, dass wir nicht immer so erfolgreich spielen konnten wie im Herbst. Aber wir wollen wieder dahin kommen.» Der Tessiner lässt in seinen Worten eine gesunde Portion Optimismus mitschwingen, wenn er sagt, dass genau dieses Spiel dabei helfen könne, dass die Mannschaft wieder in die Spur findet.

Für Croci-Torti, der mit den gesperrten Mattia Bottani und Antonios Papadopoulos sowohl in der Offensive als auch in der Defensive auf Stammpersonal verzichten muss, ist klar, dass nur eine starke Teamleistung zum Erfolg führen kann. «Wir müssen alle gemeinsam kämpfen, dann können wir weiterkommen.»

Conference League