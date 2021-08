Legende: Wurde aus dem 1. Lostopf gezogen Der Schweizer Vetreter FC Basel. Keystone

Der FC Basel duelliert sich in der Conference League mit Karabach, Almaty und Omonia.

In der Europa League erwarten Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane attraktive Duelle.

Die 1. Runde beider Wettbewerbe findet am 16. September statt.

Der FC Basel kriegt es in der Gruppenphase der neugeschaffenen Conference League mit Karabach Agdam, Kairat Almaty und Omonia Nikosia zu. Dies ergab die Auslosung in Istanbul.

Die Basler, die im ersten Topf gesetzt waren, sind in der Gruppe H zwar favorisiert, sie müssen sich gegen die Teams aus Aserbaidschan, Kasachstan und Zypern jedoch auf lange Reisen einstellen.

Die acht Gruppensieger ziehen direkt in die Achtelfinals ein. Die Gruppenzweiten ermitteln in einem Playoff gegen die Gruppendritten der Europa League die weiteren acht Achtelfinalisten.

08:18 Video Der FCB setzt sich in einem Krimi gegen Hammarby durch Aus Sport-Clip vom 26.08.2021. abspielen

Duell Shaqiri vs. Itten in der Europa League

Für das von Gerardo Seoane trainierte Bayer Leverkusen kommt es in der Europa League zu einer reizvollen, aber lösbaren Aufgabe. Die Gegner in der Gruppe G lauten Celtic Glasgow, Real Betis und Ferencvaros. Frankfurt, mit Djibril Sow und Steven Zuber, wird sich in der Gruppe D mit Olympiakos, Fenerbahce und Antwerpen (mit Michael Frey) duellieren.

Xherdan Shaqiri in Diensten Lyons wird seine Angriffsqualitäten in der Gruppe A gegen die Glasgow Rangers (mit Cedric Itten), Sparta Prag und Bröndby Kopenhagen zur Schau stellen wollen.

Die 6 Gruppenspiele der Conference League sowie der Europa League werden an folgenden Daten ausgetragen: 16. und 30. September, 21. Oktober, 4. und 25. November, 9. Dezember.