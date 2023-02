Legende: Freuen sich auf die Achtelfinals Die Basel-Spieler nach dem Sieg gegen Trabzonspor. Freshfocus/Claudio Thoma

Der FCB trifft im Achtelfinal der Conference League wie bereits in der Gruppenphase auf Slovan Bratislava.

Dies ergibt die Auslosung am Freitag in Nyon.

Für den FCB ist es nach dem Coup gegen Trabzonspor ein Wiedersehen: Schon in der Gruppenphase der diesjährigen Conference League bekamen es die Basler mit Slovan Bratislava zu tun. Der slowakische Rekordmeister wurde ihnen bei der Auslosung in Nyon am Freitag für den Achtelfinal zugeteilt.

In den beiden Spielen blieben die «Bebbi» ohne Sieg: Erst verloren sie nach einem uninspirierten Heimauftritt unter der Leitung des mittlerweile entlassenen Coaches Alex Frei 0:2, ehe sie sich im Auswärtsspiel in Bratislava eine Woche später etwas rehabilitieren konnten und nach 1:3-Rückstand immerhin noch ein Unentschieden holten.

FCB sichert der Schweiz Startplätze Box aufklappen Box zuklappen Dank dem Einzug in die Achtelfinals der Conference League hat Basel der Schweiz weitere wichtige Punkte für die Fünfjahreswertung der Uefa gesichert. Die Schweiz steht aktuell auf Rang 13 und kann nicht mehr aus den Top 15 fallen. Damit hat sie in der übernächsten Saison, wie schon in der nächsten, fünf Startplätze in europäischen Wettbewerben. Und neben dem Meister erhält auch der Vizemeister die Chance, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Das Hinspiel findet am 9. März in Basel statt, das Rückspiel am 16. März in Bratislava.

Hochkarätige Duelle blieben im dritthöchsten europäischen Wettbewerb erwartungsgemäss aus. Lazio Rom trifft auf Alkmaar, Anderlecht misst sich mit Villarreal.

05:34 Video Basel zieht am Donnerstag in den Achtelfinal ein Aus Sport-Clip vom 24.02.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 34 Sekunden.