Mit Karabach, Omonia Nikosia und Kairat Almaty bekam der FCB 3 Gegner zugelost, die ihm einige Flugmeilen einbringen werden. Über 22'000 Kilometer werden die Basler in den kommenden Monaten zurücklegen, um in Aserbaidschan, Kasachstan und Zypern anzutreten. Erste Station der Reise ist am Donnerstagabend Baku.

International erfahrener Gegner

Zwar musste sich Karabach in der letzten Saison nach 7 Meistertiteln in Folge wieder einmal mit Platz 2 begnügen, dennoch hat die Mannschaft international einiges vorzuweisen. Zum 8. Mal in Folge erreichte sie eine Gruppenphase. Dafür überstand sie in der Conference League – wie der FC Basel – drei Qualifikationsrunden, die letzte gegen Aberdeen.

Legende: Soll mithelfen, drei Punkte für den FCB aus Baku zu entführen Basels Pajtim Kasami imago images

Trainiert wird Karabach von Gurban Gurbanow, der seit 2008 als Trainer in der Hauptstadt von Aserbaidschan waltet und damit für viel Kontinuität sorgt. Der laut Transfermarkt wertvollste Spieler in seinem Kader ist Linksaussen Abdellah Zoubir, bereits seit mehreren Saisons fester Wert auf der linken Seite in der Mannschaft von Trainer Gurbanow.

Cömert zurück, Frei bekommt Pause

Während Eray Cömert nach seiner Hirnerschütterung im Testspiel gegen Griechenland nun in der Conference League in die Mannschaft zurückkehrt, gönnt Trainer Rahmen einem anderen Schweizer Nationalspieler, Fabian Frei, eine Pause. «Die Spiele mit der Nati haben ihn physisch und mental gefordert. In Lugano konnte ich ihm die Pause nicht geben, nun bekommt er sie.»

00:42 Video Rahmen: «Frei hat eine intensive Zeit hinter sich» Aus Sport-Clip vom 15.09.2021. abspielen

Auch die angeschlagenen Jordi Quintilla und Sebastiano Esposito sowie der weiterhin verletzte Edon Zhegrova werden nicht dabei sein, wenn die «Bebbi» im Olympiastadion in Baku auf den wohl ärgsten Konkurrenten um den Gruppensieg treffen.

Alte Muster vermeiden

Nach dem fulminanten Start in die Saison spielte der FCB jüngst in der heimischen Liga 3 Mal nur unentschieden. Auch der Austausch dreier arrivierter Teamärzte mitten unter der Saison liess Spekulationen aufkommen. Zum Auftakt in die Conference League will der FCB nun wieder für positive Schlagzeilen auf dem Rasen sorgen – ausgerechnet im wohl schwierigsten Gruppenspiel.