Dass der FC Basel bei 4:0 mehrere Gänge zurückschaltete, wollte Matchwinner Michael Lang, Trainer Patrick Rahmen und Goalie Heinz Lindner so gar nicht gefallen.

Als Dan Ndoye den FC Basel kurz nach der Pause gar mit 4:0 in Führung brachte, liebäugelten die Fans im St. Jakob-Park mit der totalen Demontage des kasachischen Gegners. Doch weit gefehlt: Plötzlich lehnte sich Almaty auf und verkürzte innert kürzester Zeit auf 2:4. Wenngleich Basels erster Sieg in der Conference League nie wirklich in Gefahr geriet, hinterliess diese Schwächephase bei den «Bebbi» einen bitteren Nachgeschmack.

«Einen Doppelpack hätte ich vor dem Spiel unterschrieben. Einen 4:2-Sieg wohl auch», betonte Matchwinner Michael Lang. Er relativierte indes umgehend: «Aber von der Art und Weise her, wie wir heute gespielt haben, können wir nicht zufrieden sein.» Man habe nach dem 4:0 das Fussballspielen eingestellt. «Wir haben gewonnen, das zählt. Aber es ist keine Leistung, nach der man in der Kabine die Champagnerflasche öffnet.»

Dennoch durfte sich der Ostschweizer auf persönlicher Ebene freuen. Nicht nur über seine Tore, sondern auch wegen einer Szene nach dem Spiel: Er tauschte mit Vagner Love das Trikot. Weshalb? «Ich kenne ihn noch von früher, muss aber ehrlich gestehen: Ich finde seinen Namen auch einfach geil.»

Nach den Wechseln herrschte Übermut, wir verloren den Faden.

Auch bei Trainer Patrick Rahmen drückte der Unmut über die Gegentore durch: «Eine Stunde lang waren wir hervorragend, dominierten den Gegner. Nach den Wechseln herrschte Übermut, wir verloren den Faden. Mit den Gegentoren bin ich nicht einverstanden, das trübt die Leistung etwas.» Den Dreifachwechsel in der 60. Minute – Edon Zhegrova, Sebastiano Esposito und Wouter Burger kamen für Liam Millar, Arthur Cabral und Fabian Frei – wollte er nicht als Ausrede gelten lassen. «Wir haben ein breites Kader, alle wollen spielen», betonte Rahmen.

02:10 Video Rahmen: «Nach den Wechseln wurden wir übermütig» Aus Sport-Clip vom 30.09.2021. abspielen 02:50 Video Lindner: «Der letzte Entwicklungsschritt, den wir machen müssen» Aus Sport-Clip vom 30.09.2021. abspielen

Und wie sah es eigentlich der hinterste Mann der Basler? «In der 1. Halbzeit hatten wir die totale Kontrolle. Nach dem 4:0 kam es mir vor, als hätten wir ein paar Gänge zurückgeschaltet. Das darf nicht sein», monierte Goalie Heinz Lindner. Insgesamt sieht er sein Team jedoch auf gutem Wege: «Das ist der letzte Entwicklungsschritt, den wir noch machen müssen. Dass wir konsequent bleiben und ein solches Spiel ohne Probleme über die Zeit bringen. Wir hätten es nicht mehr so spannend machen müssen.»